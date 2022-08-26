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Росія все ж отримала "сотні" іранських дронів, які може застосувати в Україні – західна розвідка

"Європейська правда"П'ятниця, 26 серпня 2022, 15:43

Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього.

Як передає "Європейська правда", про це в п’ятницю повідомила агенція АР з посиланням на дані західної розвідки.

Наразі невідомо, чи почала Росія використовувати іранські безпілотники проти українських цілей, але, стверджують представники розвідувальних кіл, дрони працюють і готові до використання.

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Інформація про отримання Росією іранських дронів з’явилася в момент, коли США і ЄС намагаються реанімувати Іранську ядерну угоду 2015 року, яка обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на зняття санкцій.

Противники угоди кажуть, що скасування санкцій проти Тегерана може дозволити Росії посилити свої військові дії в Україні та обійти обмеження, накладені після початку повномасштабного вторгнення, зокрема шляхом переправлення нафти та інших продуктів через Іран.

Поставши перед економічними санкціями та обмеженнями ланцюгів постачання через вторгнення в Україну, Росія все частіше звертається до Ірану як до ключового партнера та постачальника зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого місяця Білий дім вперше публічно попередив, що Іран планує поставити Москві сотні озброєних безпілотників. А у серпні стверджувалося, що російські офіційні особи двічі відвідували Іран, щоб організувати їхній трансфер.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заперечував, що Тегеран збирається продати Москві сотні безпілотників для війни в Україні.

Теми: РосіяІранзброябезпілотники
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