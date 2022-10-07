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У Кремлі вирішили не святкувати день народження Путіна через ситуацію на фронті – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 09:15
У Кремлі вирішили не святкувати день народження Путіна через ситуацію на фронті – ЗМІ
Володимир Путін, AP Photo / Ivan Sekretarev

У Кремлі вважають недоречним святкувати день народження Володимира Путіна, бо "стало зрозуміло, що зараз не час для свят".

Джерело: Медуза з посиланням на джерело, близьке до Кремля

Пряма мова: "Після відкриття колеса огляду швидко стало зрозуміло, що зараз ніяких свят краще не проводити, не час. Губернатори навіть думають про те, щоб урізати витрати на новорічні свята – зайвих грошей зараз ні в кого немає. Сиділи ж у ковід без ялинок, і зараз можна посидіти".

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Деталі: Як повідомило виданню інше джерело, близьке до адміністрації президента РФ, а також три співрозмовники в керівництві трьох регіонів, від Кремля не надходило вказівок, як потрібно відзначати 70-річчя Путіна. Таким чином, масштабних заходів не планують.

Одне з джерел назвало це "здоровою ідеєю": "Навіщо підкреслювати, що президент у нас давно пенсіонер?"

Що цьому передувало: 10 вересня президент РФ Володимир Путін урочисто відкрив у Москві колесо огляду на тлі контрнаступу ЗСУ в Харківській області. У російських соцмережах висловлювали обурення, що під час відступу ЗС РФ, що супроводжується втратами, у Москві відбуваються урочистості.

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Теми: ПутінРосіясвяткуваннявійна
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