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Майже 400 населених пунктів за тиждень – Міноборони про контрнаступ на Харківщині

"Українська правда"Середа, 14 вересня 2022, 18:49
Фото: Генштаб

З 6 вересня в Харківській області українським військам вдалося звільнити близько 388 населених пунктів і 150 тисяч людей.

Джерело: повідомлення заступниці міністра оборони України Ганни Маляр

Пряма мова Маляр: "Обіцяла вам уточнені дані по звільнених на Харківщині територіях…

Тож, з 6 вересня на Харківщині звільнено: близько 8500 кв. км., близько 388 населених пунктів, близько 150 тисяч людей".

Деталі: Маляр наголосила, що цю інформацію варто сприймати у загальному контексті війни, оскільки лінія фронту складає 2500 км, а активні бойові дії йдуть на лінії 1300 км.

Передісторія: У вівторок Маляр повідомляла, що за кілька днів контрнаступу Збройні сили України звільнили понад 300 населених пунктів, або 3,8 тис. кв. км, у Харківській області.

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Теми: ХарківарміяУкраїна
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