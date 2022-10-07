Японія запроваджує додаткові санкції щодо Росії через нову анексію

Кабінет міністрів Японії погодив запровадження нових санкцій проти Росії у зв'язку з односторонньою анексією Москвою чотирьох областей України.

Джерело: NHK World Japan

Деталі: Загалом 81 особа та 9 організацій будуть додані до списку тих, хто підлягає замороженню активів.

Серед них – проросійські сепаратисти на сході та півдні України, які, як вважається, несуть безпосередню відповідальність за односторонню анексію (колаборанти – УП).

До списку також включені високопоставлені урядовці та організації, пов'язані з військовою сферою.

Заступник головного секретаря Кабінету міністрів Кіхара Сейджі заявив журналістам, що дії, які Росія називає "референдумами" та "приєднанням", зазіхають на суверенітет і територіальну цілісність України і є порушенням міжнародного права.

Він сказав, що Японія рішуче засуджує їх, і додав, що його країна не може потурати спробам Росії в односторонньому порядку змінити статус-кво.

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Кіхара заявив, що Японія продовжуватиме співпрацювати з іншими членами G7 та світовим співтовариством з метою просування рішучих санкцій проти Росії.

Нагадаємо: 24 лютого президент Росії Володимир Путін почав повномасштабний наступ на Україну після 8 років гібридної війни. Слідом за анексією Криму в 2014 році, у 2022 році Російська Федерація анексувала території 4 областей України: Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської.

Україна не визнає анексію та продовжує контрнаступ на сході та півдні держави, аби звільнити українські землі з-під окупації.