Під звільненим Лиманом знайшли штаб окупантів з важливою документацією

Державне бюро розслідувань виявило в одному з деокупованих населених пунктів Донеччини штаб окупантів з важливою документацією.

Джерело: ДБР на своєму сайті

Деталі: У населеному пункті Яцьківка під Лиманом працівники ДБР виявили штаб окупантів. Штаб росіяни облаштували в одному з приватних будинків.

У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей. З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях.

У бюро також розповіли, що в деокупованому Лимані тривають стабілізаційні заходи. Проводяться слідчі дії відносно місцевих зрадників та колаборантів. Вилучено мобільні телефони, карти пам’яті та іншу техніку. Зібрано свідчення місцевих мешканців про вчинення злочинів.

Що передувало: На початку жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області.