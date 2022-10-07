Під звільненим Лиманом знайшли штаб окупантів з важливою документацією

Державне бюро розслідувань виявило в одному з деокупованих населених пунктів Донеччини штаб окупантів з важливою документацією.

Джерело: ДБР на своєму сайті

Деталі: У населеному пункті Яцьківка під Лиманом працівники ДБР виявили штаб окупантів. Штаб росіяни облаштували в одному з приватних будинків.

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У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей. З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях.

У бюро також розповіли, що в деокупованому Лимані тривають стабілізаційні заходи. Проводяться слідчі дії відносно місцевих зрадників та колаборантів. Вилучено мобільні телефони, карти пам’яті та іншу техніку. Зібрано свідчення місцевих мешканців про вчинення злочинів.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: На початку жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області.