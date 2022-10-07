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Під звільненим Лиманом знайшли штаб окупантів з важливою документацією

Євген КізіловП'ятниця, 7 жовтня 2022, 13:06
Під звільненим Лиманом знайшли штаб окупантів з важливою документацією
Ящики з документами, фото ДБР

Державне бюро розслідувань виявило в одному з деокупованих населених пунктів Донеччини штаб окупантів з важливою документацією.

Джерело: ДБР на своєму сайті

Деталі: У населеному пункті Яцьківка під Лиманом працівники ДБР виявили штаб окупантів. Штаб росіяни облаштували в одному з приватних будинків.

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У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей. З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях.

У бюро також розповіли, що в деокупованому Лимані тривають стабілізаційні заходи. Проводяться слідчі дії відносно місцевих зрадників та колаборантів. Вилучено мобільні телефони, карти пам’яті та іншу техніку. Зібрано свідчення місцевих мешканців про вчинення злочинів.

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Що передувало: На початку жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області.

Теми: Лимандеокупаціяконтрнаступвійна
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