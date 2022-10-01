Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ остаточно звільнили Лиман

Катерина ТищенкоСубота, 1 жовтня 2022, 22:49
підняття українського прапора в Лимані, скріншот відео

Українські військові звільнили місто Лиман Донецької області.

Джерело: відео військовослужбовців, які встановлюють український прапор на адмінбудівлі в Лимані, яке опублікував у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова військового: "Сьогодні Збройні Сили України, а саме 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області".

Деталі: На відео видно, як українські військові скидають з даху адмінбудівлі російські прапори і встановлюють український.

Що передувало: У суботу на в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор.

Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана. Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що в Лимані ще тривають бої.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначав, що український прапор уже в Лимані, але там іще тривають бойові дії.

Теми: ЛиманДонецька областьдеокупаціяОфіс президента
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відео"Вперше і востаннє": прикордонники звернулись до мобілізованих Путіним росіян

Путін більше хоче утримати окупований південь України, а не Луганщину – ISW

ФСБ була проти обміну "азовців", але Путін хотів повернути Медведчука – WP

У МЗС прокоментували переворот у Буркіна-Фасо, згадали найманців РФ

Глава Міноборони Німеччини раптово прибула до Одеси

Зеленський: Там, де Росія проводила "референдум", тепер український прапор

Усі новини...
Лиман
Після Лимана почнеться деокупація Луганщини – Гайдай
Тиждень мобілізації в РФ, псевдореферендум на окупованих територіях, Лиман – головне про війну за тиждень
Черговий "жест доброї волі": окупанти заявили про відхід з Лимана
Останні новини
12:28
Дев'ять держав НАТО підтримали членство України та закликали збільшити їй військову допомогу
12:09
фотоПольща остаточно звела стіну на кордоні з Білоруссю
11:56
Очільник Києво-Печерської Лаври поїхав до Молдови: 6 годин перевіряли на кордоні
11:53
"Митний безвіз" з ЄС: перші вантажі вже прямують в обох напрямках
11:37
На Сумщині автомобіль зв’язківців підірвався на міні, є загиблий
11:25
У Болгарії обирають парламент учетверте за менш як два роки
11:03
Режисер Євген Афінеєвський: Важливо не дати світу звикнути до війни в Україні, як звикли до війни в Сирії
10:55
Окупанти масово вивозять дітей-сиріт з Луганщини до Росії – ОВА
10:52
Витік газу на "Північному потоці-2" припинився
10:46
відео"Вперше і востаннє": прикордонники звернулись до мобілізованих Путіним росіян
Усі новини...