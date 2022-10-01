ЗСУ остаточно звільнили Лиман

Українські військові звільнили місто Лиман Донецької області.

Джерело: відео військовослужбовців, які встановлюють український прапор на адмінбудівлі в Лимані, яке опублікував у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова військового: "Сьогодні Збройні Сили України, а саме 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області".

Деталі: На відео видно, як українські військові скидають з даху адмінбудівлі російські прапори і встановлюють український.

Що передувало: У суботу на в’їзді в місто Лиман Донецької області встановили український прапор.

Міноборони Росії заявило про відведення військ із Лимана. Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що в Лимані ще тривають бої.

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначав, що український прапор уже в Лимані, але там іще тривають бойові дії.