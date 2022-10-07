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Путіна почали критикувати у "близькому колі" через поразки на фронті – WP

"Українська правда"П'ятниця, 7 жовтня 2022, 16:12
Путіна почали критикувати у близькому колі через поразки на фронті – WP
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО РИА НОВОСТИ

Один із членів найближчого оточення Володимира Путіна протягом останніх тижнів висловлював незгоду безпосередньо президенту щодо його підходу до ведення війни – таку інформацію американської розвідки передали Джо Байдену та іншим посадовцям США, за інформацією ЗМІ.

Джерело: Washington Post з посиланням на неоприлюднені дані американської розвідки, про які виданню повідомив співбесідник на умовах анонімності

Деталі: Щонайменше один член "близького кола" Путіна висловив президенту РФ своє невдоволення неправильним управлінням і помилками під час військової кампанії. За даними джерела, цю інформацію вважають досить важливою та включили в щоденний брифінг президента Байдена з розвідки і передали іншим офіційним особам США. 

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За інформацією західної розвідки, на яку посилається WP, найближче оточення Путіна також стурбоване нещодавніми втратами.

Нагадаємо: Нещодавно ЗМІ опублікували інформацію, посилаючись на анонімні джерела, що Володимир Путін більше не консультується з міністрами про наслідки ухвалених рішень і не повідомляє їм про свої плани. Зокрема, ставлення до нього погіршилося після 2018 року. 

Теми: ПутінвійнаЗМІ
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