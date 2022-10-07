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Повторний наступ на Київ можливий, але для нього росіянам треба 2-3 місяці – Наєв

Катерина ТищенкоП'ятниця, 7 жовтня 2022, 18:18
Повторний наступ на Київ можливий, але для нього росіянам треба 2-3 місяці – Наєв
Сергій НАЄВ, ФОТО ФОТО MIL.GOV.UA

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає можливим повторний наступ російських військ на Київ, однак для формування таких сил окупантам знадобилося б 2-3 місяці.

Джерело: Наєв в ефірі телемарафону

Пряма мова Наєва на питання, чи можливий повторний наступ на Київ: "Він можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу.

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Щоб створити відповідні сили і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці".

Деталі: Водночас Наєв зазначив, що Київ зараз захищений краще, ніж був перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Він також висловив думку, що Білорусь може вступити у війну в Україні, "коли отримає відповідну команду від РФ".

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"Якщо будуть зміни обстановки у противника, ми змінимо відповідно і свій склад сил", - запевнив Наєв.

Що передувало: 4 серпня Наєв запевняв, що росіяни вдруге не пройдуть на Київському напрямку, оскільки Збройні сили набагато краще готові до можливого наступу.

Теми: Київвійна
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