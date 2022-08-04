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Наєв: Ворог на Київському напрямку більше не пройде, ми все проаналізували

Роман ПетренкоЧетвер, 4 серпня 2022, 11:28
Наєв: Ворог на Київському напрямку більше не пройде, ми все проаналізували
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Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив українців, що росіяни вдруге не пройдуть на Київському напрямку, оскільки Збройні сили набагато краще готові до можливого наступу.

Джерело: Наєв, якого цитує Командування Об’єднаних сил

Пряма мова Наєва: "Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили й наші адекватні дії. Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша вірогідність наступу ворожих сил.

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Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків.

Своєю чергою населення, відчувши на собі тягар ворожої окупації, цілком підтримує Збройні сили та інші військові формування і правоохоронні органи. Впевнений, що ворог цим напрямком більше не пройде. Ми робимо все для того, щоби ця впевненість була реальною".

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Теми: Київська областьНаєввійнаЗбройні сили
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