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Зеленський: Якщо Росія знищить Україну, це буде початок Третьої світової

Катерина ТищенкоП'ятниця, 7 жовтня 2022, 23:16
Зеленський: Якщо Росія знищить Україну, це буде початок Третьої світової
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо Росії вдасться знищити Україну, це буде початком Третьої світової війни.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ВВС

Пряма мова Зеленського на питання, чим закінчиться війна: "Перемогою. У мене немає сумнівів. Нашою перемогою. Я розумію, що складно і непросто, ніхто не знає, це буде завтра або післязавтра, ніхто не знає день або місяць, але я вірю в цю перемогу.

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Або перемога України, або програш всього світу. Тому що дати можливість знищити Україну і український народ, якщо Росія це зробить, це буде початок великої світової трагедії. Я думаю, це буде початок Третьої світової війни, тому що ми знаємо автократії в світі, які можуть подумати, що так можна було. Я вважаю що для світу – це буде дуже страшний знак".

Деталі: Водночас на питання, чи виживе президент РФ Володимир Путін у разі перемоги України, Зеленський відповів: "Мені все одно".

Коментуючи висловлювання президента США Джо Байдена про можливий "армагеддон" у випадку застосування Росією ядерної зброї, президент сказав: "Я погоджуюся, що це "армагедон", що це ризик для всієї планети, але чому ми повинні думати, це станеться чи не станеться, якщо Росія вже зробила крок – вона захопила нашу атомну станцію".

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За його словами, Україна не знає, чи заклали росіяни на ЗАЕС вибухівку.

Пряма мова: "Небезпечно, коли ми маємо справу з людьми, які поставили собі якусь ціль, а ми не знаємо з вами до кінця ціль сучасної російської військово-політичної влади.

Це знищення України, окупація України? Ми не знаємо з вами точно. Це може бути перший крок до якоїсь іншої амбітної цілі, це може бути ідея остаточно захопити Україну. Я вважаю, що це перший крок, і це дуже небезпечно.

Якщо цілі саме такі, як ми думаємо, якщо ціль – повернення впливу, який був щонайменше за радянського часу, повернення Росії за такий стіл геополітичного впливу і перерозподіл кордонів – то це великий ризик, вони будуть йти і використовувати всі можливі кроки".

Більше деталей: Водночас Зеленський назвав "не такими однозначними" ризики застосування Росією ядерної зброї, тому що "російська влада любить життя". Водночас, за його словами, "виключати ризики застосування ядерної зброї не можна".

Він також вважає, що на його висловлювання щодо можливості застосування ядерної зброї "може бути ризикована відповідь російської сторони".

"Якщо я скажу, наприклад, що вони не спроможні використовувати ядерну зброю, то неадекватна людина, в якої в руках є така влада, може навпаки показати всім – як це я не можу? Подивись, як я можу, і застосувати. Якщо я скажу, що може застосувати, то це може викликати панічні наслідки в багатьох державах, включаючи Україну. Я не ризикував би офіційно сьогодні робити такі висновки", - сказав президент.

Теми: Зеленськийвійнаядерна зброя
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