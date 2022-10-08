Рух Кримським мостом зупинений: окупанти запускають поромну переправу

Рух Кримським мостом повністю закрито, готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили окупанти.

Джерело: кремлівське видання ТАСС

Дослівно: "Рух автомобільною та залізничною частинами Кримського мосту обмежено, готується запуск поромної переправи через протоку".

Деталі: Росіяни запевняють, що "всі логістичні схеми на випадок НС відпрацьовані", а поромна переправа вже готова до запуску.

Кримська залізниця повідомила про зупинку руху і затримку поїздів, очікується "затримка поїздів".

Нагадаємо: Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.