Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рух Кримським мостом зупинений: окупанти запускають поромну переправу

Роман ПетренкоСубота, 8 жовтня 2022, 08:28
Рух Кримським мостом зупинений: окупанти запускають поромну переправу
скріншот

Рух Кримським мостом повністю закрито, готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили окупанти.

Джерело: кремлівське видання ТАСС

Дослівно: "Рух автомобільною та залізничною частинами Кримського мосту обмежено, готується запуск поромної переправи через протоку".

Реклама:

Деталі: Росіяни запевняють, що "всі логістичні схеми на випадок НС відпрацьовані", а поромна переправа вже готова до запуску.

Кримська залізниця повідомила про зупинку руху і затримку поїздів, очікується "затримка поїздів".

Нагадаємо: Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КримокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Крим
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: