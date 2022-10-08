Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Рух Кримським мостом зупинений: окупанти запускають поромну переправу

Роман ПетренкоСубота, 8 жовтня 2022, 08:28
скріншот

Рух Кримським мостом повністю закрито, готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили окупанти.

Джерело: кремлівське видання ТАСС

Дослівно: "Рух автомобільною та залізничною частинами Кримського мосту обмежено, готується запуск поромної переправи через протоку".

Деталі: Росіяни запевняють, що "всі логістичні схеми на випадок НС відпрацьовані", а поромна переправа вже готова до запуску.

Кримська залізниця повідомила про зупинку руху і затримку поїздів, очікується "затримка поїздів".

Нагадаємо: Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.

Теми: КримокупаціяРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото, доповненоЗ’явилися супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

На Бахмутському напрямку зараз дуже-дуже складно – Зеленський

Розвідка заявила про численні арешти військових у Москві

Путін призначив нового командувача своїми військами в Україні

"І?": російська влада і пропагандисти реагують на руйнування Кримського мосту

фотоУкрпошта випустить нову марку з палаючим Кримським мостом

Усі новини...
Крим
Горить Кримський міст
Окупанти переживають за безпеку в Криму через "диверсії"
Одній штраф, другу під арешт: "місіс Крим" із подружкою покарали за "червону калину"
Останні новини
23:50
фото, доповненоЗ’явилися супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту
23:18
Окупанти почали пускати Кримським мостом пасажирські поїзди
23:05
У Берліні 8000 прихильників AfD з прапорами РФ скаржились на ціни й санкції
22:54
Росіяни знову атакували Запоріжжя, постраждала інфраструктура
22:30
ЄС засудив офіційне "привласнення" Росією окупованої ЗАЕС
22:27
Колаборанти масово тікають з Криму через Мелітополь – мер
22:08
КНДР запустила чергову балістичну ракету: сьому за два тижні
21:54
На Бахмутському напрямку зараз дуже-дуже складно – Зеленський
21:41
Зеленський: У Криму було хмарно, але українці знають, що робити
21:27
На блокпосту в Василівці заблоковано 6 тисяч авто – мер Мелітополя
Усі новини...