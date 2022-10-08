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Окупанти вже вигадали причину пожежі на Кримському мосту

Роман ПетренкоСубота, 8 жовтня 2022, 09:14
Окупанти вже вигадали причину пожежі на Кримському мосту
кримський міст 8 жовтня, фото з соцмереж

Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости" з посиланням на "владу" Криму

Деталі: Національний антитерористичний комітет запевняє, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

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За їхніми словами, підрив вантажного автомобіля призвів до загоряння семи цистерн на залізничній частині транспортного переходу

Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали"

Зазначається, що сталося "часткове обвалення двох автомобільних прольотів".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.

Теми: Кримокупаціяпропаганда
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