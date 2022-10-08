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Деокупація Харківщини: у Куп'янську-Вузловому виявили тіла 4 закатованих людей

Станіслав ПогоріловСубота, 8 жовтня 2022, 15:07
Фото: пресслужба поліції Харківщини

В селищі Куп'янськ-Вузловий Харківської області після деокупації виявили 4 тіла зі слідами насильницької смерті.

Джерело: пресслужба поліції Харківської області

Дослівно: "Правоохоронці виявили два поховання. В одному знаходилося тіло жінки, в іншому – один чоловік і дві жінки. Тіла усіх загиблих ідентифіковані".

Деталі: Загиблих, серед яких одна родина і їх сусідка, місцеві мешканці виявили в льоху приватного будинку в середині вересня і перепоховали на території власних домоволодінь.

З одного поховання вилучено тіло 73-річної жінки. Під час огляду території іншого домоволодіння правоохоронці вилучили три тіла. Загиблими виявилися 71 та 49-річні жінки та 27-річний чоловік.  Всі тіла мають тілесні ушкодження у вигляді вогнепальних поранень.

Поліцейські зібрали речові докази та направили на експертизу.

Що було раніше: 6 жовтня у деокупованому смт Куп’янськ-Вузловий у Харківській області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків зі слідами катувань.

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Теми: Харківська областьдеокупаціявійнаУкраїна
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