На Харківщині виявили ще два тіла зі слідами катувань

У деокупованому смт Куп’янськ-Вузловий у Харківській області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків зі слідами катувань.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "6 жовтня слідчо-прокурорська група провела огляд у цеху з виготовлення цегли у смт Куп’янськ-Вузловий. Біля металевого циліндрового барабану правоохоронці виявили два тіла чоловіків зі зв’язаними руками та слідами катувань".

Фото прокуратури

Деталі: В одного загиблого виявили тілесні ушкодження у вигляді синців на шиї та грудній клітині, у іншого – слід від кульового поранення у грудній клітині та паховій зоні, а також рану на голові.

Фото прокуратури

За даним фактом розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) ККУ.

Передісторія:

5 жовтня стало відомо, що правоохоронці знайшли два муміфікованих тіла у підвалі зруйнованого будинку у звільненому селі Кам’янка Харківської області.

Також на Харківщині правоохоронці виявили два трупи цивільних, яких закатував російський спецназ. Їхні руки були з’єднані кайданками.