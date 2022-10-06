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На Харківщині виявили ще два тіла зі слідами катувань

Ірина БалачукЧетвер, 6 жовтня 2022, 16:32
ФОТО ПРОКУРАТУРИ

У деокупованому смт Куп’янськ-Вузловий у Харківській області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків зі слідами катувань.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "6 жовтня слідчо-прокурорська група провела огляд у цеху з виготовлення цегли у смт Куп’янськ-Вузловий. Біля металевого циліндрового барабану правоохоронці виявили два тіла чоловіків зі зв’язаними руками та слідами катувань". 

 
Фото прокуратури

Деталі: В одного загиблого виявили тілесні ушкодження у вигляді синців на шиї та грудній клітині, у іншого – слід від кульового поранення у грудній клітині та паховій зоні, а також рану на голові. 

 
Фото прокуратури 

За даним фактом розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) ККУ.

Передісторія: 

  • 5 жовтня стало відомо, що правоохоронці знайшли два муміфікованих тіла у підвалі зруйнованого будинку у звільненому селі Кам’янка Харківської області.
  • Також на Харківщині правоохоронці виявили два трупи цивільних, яких закатував російський спецназ. Їхні руки були з’єднані кайданками.

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