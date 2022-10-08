Окупанти тримають техніку в школах, де відбувається навчання – ЦНС

На Херсонщині окупанти розміщують військову техніку та особовий склад у школах, де триває навчальний процес, повідомляє Центр національного спротиву.

Джерело: ЦНС

Деталі: Зазначається, що окремі школи проходять по "офіційних" документах окупантів, як ті, де триває навчальних процес.

В них тих учнів, чиїх батьків змусили віддати дітей під навчання по російській програмі, дійсно виводять на заняття.

В той же час, в цих установах розміщені російські військові підрозділи та техніка. Такі випадки спостерігаються в Голій Пристані.

Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ евакуюватись з ТОТ на момент операції зі звільнення регіону.

Нагадаємо: Дітей із батьками, а також літніх людей із Херсонської області на кілька тижнів "запросять" в регіони Росії.