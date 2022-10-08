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Окупанти хочуть вивезти з Херсонщини дітей та людей похилого віку

Роман ПетренкоСубота, 8 жовтня 2022, 14:30
КОЛАБОРАНТ КИРИЛО СТРЕМОУСОВ, СКРИНШОТ

Дітей із батьками, а також літніх людей із Херсонської області на кілька тижнів "запросять" в регіони Росії, заявив гауляйтер Кирило Стремоусов.

Джерело: "РБК"

Пряма мова Стремоусова: "На сьогоднішній момент ухвалено рішення... Ми готові на час важкого періоду, тому що укронацисти обстрілюють місто, зараз Ростовська область, Краснодарський край запрошують на відпочинок дітей, батьків, людей похилого віку.

Буквально із завтрашнього дня працюватимуть центри, ми дамо телефони, щоб люди могли зв'язуватися... На час зачистки від нацистів... периметра вздовж Херсонської та Запорізької областей будемо потихеньку на кілька тижнів запрошувати в Крим, Ростовську область Краснодарський край".

Деталі: Губернатор Краснодарського краю підтвердив, що "в разі потреби" регіон готовий прийняти і розмістити "до десяти тисяч дітей з дорослими з Херсонської області".

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