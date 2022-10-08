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Окупанти хочуть вивезти з Херсонщини дітей та людей похилого віку

Роман ПетренкоСубота, 8 жовтня 2022, 14:30
Окупанти хочуть вивезти з Херсонщини дітей та людей похилого віку
КОЛАБОРАНТ КИРИЛО СТРЕМОУСОВ, СКРИНШОТ

Дітей із батьками, а також літніх людей із Херсонської області на кілька тижнів "запросять" в регіони Росії, заявив гауляйтер Кирило Стремоусов.

Джерело: "РБК"

Пряма мова Стремоусова: "На сьогоднішній момент ухвалено рішення... Ми готові на час важкого періоду, тому що укронацисти обстрілюють місто, зараз Ростовська область, Краснодарський край запрошують на відпочинок дітей, батьків, людей похилого віку.

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Буквально із завтрашнього дня працюватимуть центри, ми дамо телефони, щоб люди могли зв'язуватися... На час зачистки від нацистів... периметра вздовж Херсонської та Запорізької областей будемо потихеньку на кілька тижнів запрошувати в Крим, Ростовську область Краснодарський край".

Деталі: Губернатор Краснодарського краю підтвердив, що "в разі потреби" регіон готовий прийняти і розмістити "до десяти тисяч дітей з дорослими з Херсонської області".

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Теми: окупаціяРосіяХерсонська областьвійна
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