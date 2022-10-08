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Путін призначив нового командувача своїми військами в Україні

Роман ПетренкоСубота, 8 жовтня 2022, 15:51
Путін призначив нового командувача своїми військами в Україні
суровікін, риа новости

Міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні.

Джерело: кремлівські ЗМІ

Деталі: Суровікін обіймає посаду головнокомандувача повітряно-космічних сил з 31 жовтня 2017 року.

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Він брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій чеченській війні та військовій операції в Сирії.

Раніше угрупованням російських військ керував генерал Олександр Дворніков.

Довідково: ЗМІ ще в липні повідомляли, що в Росії звільнено командувача Південного військового округу Дворнікова.

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Після цього розслідувачі писали, що командувачем російських військ в Україні був генерал-полковник Геннадій Жидко.

В той час командування Південним військовим округом мало перейти до Суровікіна. Він відповідав безпосередньо за зону бойових дій на Донбасі.

Теми: ПутінвійнаРосія
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