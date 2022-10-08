Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Путін призначив нового командувача своїми військами в Україні

Роман ПетренкоСубота, 8 жовтня 2022, 15:51
суровікін, риа новости

Міноборони РФ призначило Сергія Суровікіна командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні.

Джерело: кремлівські ЗМІ

Деталі: Суровікін обіймає посаду головнокомандувача повітряно-космічних сил з 31 жовтня 2017 року.

Він брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій чеченській війні та військовій операції в Сирії.

Раніше угрупованням російських військ керував генерал Олександр Дворніков.

Довідково: ЗМІ ще в липні повідомляли, що в Росії звільнено командувача Південного військового округу Дворнікова.

Після цього розслідувачі писали, що командувачем російських військ в Україні був генерал-полковник Геннадій Жидко.

ВІДЕО ДНЯ

В той час командування Південним військовим округом мало перейти до Суровікіна. Він відповідав безпосередньо за зону бойових дій на Донбасі.

Теми: ПутінвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

17 людей загинули через напад РФ на Запоріжжя

Розвідка заявила про численні арешти військових у Москві

Путін призначив нового командувача своїми військами в Україні

"І?": російська влада і пропагандисти реагують на руйнування Кримського мосту

фотоУкрпошта випустить нову марку з палаючим Кримським мостом

відеоДанілов і Федоров жартівливо відреагували на палаючий Кримський міст

Усі новини...
Путін
Путін доручив ФСБ захищати Кримський міст
Путін підписав указ про передачу проєкту "Сахалін-1" Росії
Британська розвідка пояснила, що означає критика Пригожина і Кадирова
Останні новини
07:25
Зведення Генштабу: Окупанти Нової Каховки повивозили свої сім'ї до Криму
06:48
ISW: Кремль робить Міноборони РФ цапом-відбувайлом за Кримський міст, аби захистити Путіна
06:35
Росіяни гатили по Сумській області некерованими ракетами, поранений чоловік
06:04
17 людей загинули через напад РФ на Запоріжжя
05:11
New York Times: Кримський міст символізує розгубленість російської армії
04:22
Німеччина передасть Україні 100 танків з Греції та Словаччини
03:40
ЗСУ знищили три російські склади з боєприпасами на Херсонщині — Командування
02:54
ФОТО, оновлено, відеоЗапоріжжя: Росіяни випустили майже десяток ракет, зруйнована багатоповерхівка
02:10
NYT: Вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби — бомбу заклали в вантажівку
01:17
Вибух на АЗС в Ірландії: кількість загиблих сягнула 10
Усі новини...