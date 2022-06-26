Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шойгу прилетел в Украину – росСМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 июня 2022, 10:47
Шойгу прилетел в Украину – росСМИ
скриншот

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную на войне в Украине.

Источник: Минобороны РФ, "Медуза", "Интерфакс"

Детали: Из обнародованной ведомством информации непонятно, он проверил военных в Украине, или все они были в России.

Реклама:

Однако российские СМИ сообщают, что он находится на оккупированных территориях Донбасса.

На командных пунктах Шойгу якобы заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях.

Шойгу также раздал награды – медали "Золотая Звезда" и Ордена мужества российским воякам, "проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач" на войне в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Расследователи пишут, что наличие генерал-полковника Геннадия Жидко (на фото возле Шойгу – ред.) подтверждает, что он является командующим российскими войсками в Украине.

По словам журналистов, также в ролике начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской и заместитель министра обороны Юнус-бек Евкуров.

Никаких следов генерал-полковника Александра Лапина или генерала армии Сергея Суровикина, командующих центральной и южной группировками.

Справка: По данным исследователей CIT, войсками России в Украине теперь командует Жидко.

Тем временем, согласно информации британской разведки, в России уволен командующий Южного военного округа генерал армии Александр Дворников.

Теперь командование Южным военным округом, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину. Он отвечает непосредственно за зону боевых действий на Донбассе.

Суровикин с 2017 года был командующим Воздушно-космических сил РФ.

Темы: Росcиявойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
В России хотят ставить заключенных на особый воинский учет
Россия обстреляла Торецк и Новоукраинку, есть погибший и раненые
Украинской разведке нужно время, чтобы подтвердить смерть Пригожина - Юсов
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: