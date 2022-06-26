Шойгу прилетел в Украину – росСМИ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную на войне в Украине.

Источник: Минобороны РФ, "Медуза", "Интерфакс"

Детали: Из обнародованной ведомством информации непонятно, он проверил военных в Украине, или все они были в России.

Однако российские СМИ сообщают, что он находится на оккупированных территориях Донбасса.

На командных пунктах Шойгу якобы заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях.

Шойгу также раздал награды – медали "Золотая Звезда" и Ордена мужества российским воякам, "проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач" на войне в Украине.

Расследователи пишут, что наличие генерал-полковника Геннадия Жидко (на фото возле Шойгу – ред.) подтверждает, что он является командующим российскими войсками в Украине.

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По словам журналистов, также в ролике начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской и заместитель министра обороны Юнус-бек Евкуров.

Никаких следов генерал-полковника Александра Лапина или генерала армии Сергея Суровикина, командующих центральной и южной группировками.

Справка: По данным исследователей CIT, войсками России в Украине теперь командует Жидко.

Тем временем, согласно информации британской разведки, в России уволен командующий Южного военного округа генерал армии Александр Дворников.

Теперь командование Южным военным округом, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину. Он отвечает непосредственно за зону боевых действий на Донбассе.

Суровикин с 2017 года был командующим Воздушно-космических сил РФ.