У Росії вирішили створити своє "підприємство" на захопленій ЗАЕС

Прем'єрміністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про створення федерального державного унітарного підприємства "Запорізька АЕС" на захопленій росіянами українській ЗАЕС.

Джерело: розпорядження від 7 жовтня, опубліковане на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ 8 жовтня

Дослівно: "На виконання указу президента Російської Федерації від 5 жовтня 2022 року... Створити федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька атомна електростанція" (місто Москва), засноване на праві господарського відання".

Деталі: Росмайну доручено затвердити статут підприємства, призначити генерального директора і забезпечити формування статутного фонду в розмірі 500 тисяч рублів.

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