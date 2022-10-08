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У Росії вирішили створити своє "підприємство" на захопленій ЗАЕС

Катерина ТищенкоСубота, 8 жовтня 2022, 18:59
У Росії вирішили створити своє підприємство на захопленій ЗАЕС
Російські окупанти на ЗАЕС, фото AFP via Getty Images

Прем'єрміністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про створення федерального державного унітарного підприємства "Запорізька АЕС" на захопленій росіянами українській ЗАЕС.

Джерело: розпорядження від 7 жовтня, опубліковане на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ 8 жовтня

Дослівно: "На виконання указу президента Російської Федерації від 5 жовтня 2022 року... Створити федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька атомна електростанція" (місто Москва), засноване на праві господарського відання".

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Деталі: Росмайну доручено затвердити статут підприємства, призначити генерального директора і забезпечити формування статутного фонду в розмірі 500 тисяч рублів.

Передісторія:

  • 5 жовтня президент крани-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.
  • НАЕК "Енергоатом" назвав цей указ нікчемним.
  • Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає, що Запорізька атомна електростанція є українською, незважаючи на заяви РФ про перехід об’єкта під її контроль.
  • Російська державна корпорація "Росатом" створила акціонерне товариство "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС" з реєстрацією в Москві, яке має на меті керувати окупованою ЗАЕС.
  • Окупанти 6 жовтня викрали печатку Запорізької АЕС, яка засвідчувала право підпису документів. Президент "Енергоатома", в.о. гендиректора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка.

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Теми: ЗАЕСРосіяокупація
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