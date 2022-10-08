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У Росії вирішили створити своє "підприємство" на захопленій ЗАЕС

Катерина ТищенкоСубота, 8 жовтня 2022, 18:59
Російські окупанти на ЗАЕС, фото AFP via Getty Images

Прем'єрміністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про створення федерального державного унітарного підприємства "Запорізька АЕС" на захопленій росіянами українській ЗАЕС.

Джерело: розпорядження від 7 жовтня, опубліковане на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ 8 жовтня

Дослівно: "На виконання указу президента Російської Федерації від 5 жовтня 2022 року... Створити федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька атомна електростанція" (місто Москва), засноване на праві господарського відання".

Деталі: Росмайну доручено затвердити статут підприємства, призначити генерального директора і забезпечити формування статутного фонду в розмірі 500 тисяч рублів.

Передісторія:

  • 5 жовтня президент крани-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.
  • НАЕК "Енергоатом" назвав цей указ нікчемним.
  • Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає, що Запорізька атомна електростанція є українською, незважаючи на заяви РФ про перехід об’єкта під її контроль.
  • Російська державна корпорація "Росатом" створила акціонерне товариство "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС" з реєстрацією в Москві, яке має на меті керувати окупованою ЗАЕС.
  • Окупанти 6 жовтня викрали печатку Запорізької АЕС, яка засвідчувала право підпису документів. Президент "Енергоатома", в.о. гендиректора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка.

Теми: ЗАЕСРосіяокупація
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