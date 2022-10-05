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Енергоатом відреагував на привласнення Путіним ЗАЕС: нікчемне рішення

Станіслав ПогоріловСереда, 5 жовтня 2022, 21:03
Енергоатом відреагував на привласнення Путіним ЗАЕС: нікчемне рішення
Фото: НАЕК "Енергоатом"

Оператор атомних електростанцій НАЕК "Енергоатом" назвав нікчемним указ президента країни-агресора Володимира Путіна про передачу Запорізької АЕС у власність Росії.

Джерело: пресслужба НАЕК "Енергоатом"

Дослівно: "ДП "НАЕК "Енергоатом" вважає нікчемними, абсурдними та неадекватними указ Путіна та інші видані в Росії "документи" щодо Запорізької АЕС".

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Деталі: В Енергоатомі підкреслили, що Запорізька АЕС продовжуватиме працювати в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі та Енергоатомі.

Що було раніше

  • 5 жовтня президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС буде віддано Росії.
  • 4 жовтня президент Володимир Зеленський визнав нікчемними укази глави держави-агресора Володимира Путіна щодо визнання "незалежними" Криму, так званих "ЛНР" та "ДНР" і Запорізької та Херсонської областей України.

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Теми: ЗАЕСЕнергоатомУкраїнаПутін
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