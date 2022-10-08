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ЄС засудив офіційне "привласнення" Росією окупованої ЗАЕС

"Європейська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 22:30
фото Getty Images

Європейський Союз засудив переведення Росією окупованої Запорізької АЕС під свій контроль президентським указом і створення для управління станцією власного держпідприємства. 

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікував високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"ЄС найрішучіше засуджує указ президента РФ Путіна про протиправне захоплення Запорізької АЕС і створення для цього державного підприємства. ЄС не визнає і рішуче засуджує протиправну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Відтак указ про привласнення ЗАЕС є протиправним і юридично нікчемним. Росія має повністю вивести свої сили й техніку та передати контроль над станцією її законному власнику, Україні", - наголосив Жозеп Боррель.

Він закликав до поваги семи принципів ядерної безпеки, на яких наголошує МАГАТЕ.

"Терміново необхідна посилена присутність МАГАТЕ на місці та безперешкодний доступ експертів до станції - в інтересах безпеки усієї Європи. (Довкола) станції потрібно негайно створити зону безпеки, у форматі, що  не шкодитиме суверенітету й територіальній цілісності України", - наголосив Боррель, додавши, що вітає зусилля керівника МАГАТЕ для цієї мети.

Дипломат повторив, що ЄС беззаперечно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів та вимагає від Росії вивести війська й техніку з усієї території України. 

"ЄС рішуче підтримує Україну і продовжить надавати серйозну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку їй стільки, скільки це буде необхідно", - додав Жозеп Боррель.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляла "Українська правда", 8 жовтня Росія завершила юридично оформлювати привласнення окупованої ЗАЕС, створивши своє держпідприємство. 

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що Запорізька атомна електростанція є українською, незважаючи на заяви РФ про перехід об’єкта під її контроль.

Теми: ЄСЗАЕСРосіяокупація
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