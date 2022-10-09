Запоріжжя: Росіяни випустили майже десяток ракет, зруйнована багатоповерхівка
Росіяни випустили майже десяток ракет по Запоріжжю - зруйновано багатоповерхівку, наразі відомо про чотирьох постраждалих.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв
Дослівно: "Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя.
Майже десяток нових приходів ракет.
Наслідки встановлюються".
Деталі: За словами Куртєва, внаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки. Виникла пожежа.
Оновлено від 03:56: Старух повідомив, що внаслідок ракетної атаки ворога зруйновано багатоповерхівку і є постраждалі.
Згодом Куртєв додав, що попередньо є інформація про чотирьох постраждалих. Також ушкоджень зазнали інші багатоквартирні будинки та будинки приватного сектора міста.
Zaporizhzhia tonight. The Russians fired missiles at residential buildings. The number of victims remains unknown. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/m0SC0H4HPq— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) October 9, 2022
Нагадаємо: Увечері 8 жовтня росіяни також обстріляли Запоріжжя, постраждала інфраструктура міста.