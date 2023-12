Запоріжжя: Росіяни випустили майже десяток ракет, зруйнована багатоповерхівка

Росіяни випустили майже десяток ракет по Запоріжжю - зруйновано багатоповерхівку, наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Дослівно: "Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя.

Реклама:

Майже десяток нових приходів ракет.

Наслідки встановлюються".

Деталі: За словами Куртєва, внаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки. Виникла пожежа.

Оновлено від 03:56: Старух повідомив, що внаслідок ракетної атаки ворога зруйновано багатоповерхівку і є постраждалі.

Згодом Куртєв додав, що попередньо є інформація про чотирьох постраждалих. Також ушкоджень зазнали інші багатоквартирні будинки та будинки приватного сектора міста.





ФОТО: t.me/starukhofficial

Zaporizhzhia tonight. The Russians fired missiles at residential buildings. The number of victims remains unknown. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/m0SC0H4HPq