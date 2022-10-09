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Запоріжжя: Росіяни випустили майже десяток ракет, зруйнована багатоповерхівка

"Українська правда"Неділя, 9 жовтня 2022, 02:54

Росіяни випустили майже десяток ракет по Запоріжжю - зруйновано багатоповерхівку, наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Дослівно: "Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя.

Майже десяток нових приходів ракет.

Наслідки встановлюються".

Деталі: За словами Куртєва, внаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки. Виникла пожежа.

Оновлено від 03:56: Старух повідомив, що внаслідок ракетної атаки ворога зруйновано багатоповерхівку і є постраждалі.

ВІДЕО ДНЯ

Згодом Куртєв додав, що попередньо є інформація про чотирьох постраждалих. Також ушкоджень зазнали інші багатоквартирні будинки та будинки приватного сектора міста.

 

ФОТО: t.me/starukhofficial

Нагадаємо: Увечері 8 жовтня росіяни також обстріляли Запоріжжя, постраждала інфраструктура міста.

Теми: ЗапоріжжявійнаРосія
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