Росіяни знову атакували Запоріжжя, постраждала інфраструктура
Субота, 8 жовтня 2022, 22:54
У суботу ввечері росіяни знову здійснили удар по Запоріжжю, постраждала інфраструктура міста.
Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram
Дослівно Куртєв: "Рашисти знову атакували Запоріжжя.
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Попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста".
Деталі: Секретар міськради додав, що більш детальна інформація з'ясовується.
Пізніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що ворог поцілив ракетою в об’єкт інфраструктури Запоріжжя, виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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Передісторія:
- Росіяни в ніч на 6 жовтня завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у центрі Запоріжжя, цілили в об’єкти інфраструктури. Відомо про 17 загиблих.
- 7 жовтня росіяни знову завдали ракетного удару по Запоріжжю та області, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що ППО збила 3 ракети.