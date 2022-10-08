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Росіяни знову атакували Запоріжжя, постраждала інфраструктура

Катерина ТищенкоСубота, 8 жовтня 2022, 22:54
Росіяни знову атакували Запоріжжя, постраждала інфраструктура

У суботу ввечері росіяни знову здійснили удар по Запоріжжю, постраждала інфраструктура міста.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Дослівно Куртєв: "Рашисти знову атакували Запоріжжя.

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Попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста".

Деталі: Секретар міськради додав, що більш детальна інформація з'ясовується.

Пізніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що ворог поцілив ракетою в об’єкт інфраструктури Запоріжжя, виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Теми: Запоріжжявійна
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