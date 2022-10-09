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Німеччина передасть Україні 100 танків з Греції та Словаччини

"Українська правда"Неділя, 9 жовтня 2022, 04:22
Німеччина передасть Україні 100 танків з Греції та Словаччини
ФОТО: GETTY

Німеччина оголосила про нові поставки зброї для України – зокрема системи ППО IRIS-T та 100 танків з  Греції та Словаччини.

Джерело: міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час візиту до Литви, яку цитує CNN

Деталі: Німеччина також створить нову бронепіхотну бригаду, яку можна буде швидко перекинути в Литву в разі потреби.

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Пряма мова: "Ми живемо в серйозні часи, і в такі часи також важливо знати, де у нас є прогалини в обороні. ППО - одна з таких галузей, де необхідно діяти".

Що передувало: Ламбрехт у суботу прибула до Литви для зустрічі з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, щоб обговорити спільні військові навчання та посилення контингенту НАТО.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Наприкінці вересня стало відомо, що Німеччина передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T, яких немає на озброєнні Бундесверу. Готуються до передачі 30 тисяч набоїв калібру 40 міліметрів і 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин.
  • Також німецький уряд готується передати 10 мостових систем, три середні мостові системи і 90 великовантажних причепів для перевезення важкого озброєння.

Теми: ГреціяСловаччинаНімеччиназброя
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