Україна отримає чотири системи ППО IRIS-T замість однієї
Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких немає на озброєнні Бундесверу, замість однієї, як повідомлялося раніше.
Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з даних на сайті німецького уряду.
У переліку зброї, що планується до передачі, вказано, що з’явилися кошти для передачі ще трьох систем ППО.
Готуються до передачі 30 тисяч набоїв калібру 40 міліметрів і 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин.
Також німецький уряд готується передати 10 мостових систем, три середні мостові системи і 90 великовантажних причепів для перевезення важкого озброєння.
Раніше посол Німеччини повідомила, що спеціально для України виробляються системи протиповітряної оборони IRIS-T і їх немає на озброєнні німецької армії.
Вона також порадила Києву продовжувати переговори з Берліном про постачання бойових танків.