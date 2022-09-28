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Україна отримає чотири системи ППО IRIS-T замість однієї

"Європейська правда"Середа, 28 вересня 2022, 23:12

Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T, яких немає на озброєнні Бундесверу, замість однієї, як повідомлялося раніше.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з даних на сайті німецького уряду.

У переліку зброї, що планується до передачі, вказано, що з’явилися кошти для передачі ще трьох систем ППО.

Готуються до передачі 30 тисяч набоїв калібру 40 міліметрів і 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин.

Також німецький уряд готується передати 10 мостових систем, три середні мостові системи і 90 великовантажних причепів для перевезення важкого озброєння.

Раніше посол Німеччини повідомила, що спеціально для України виробляються системи протиповітряної оборони IRIS-T  і їх немає на озброєнні німецької армії.

Вона також порадила Києву продовжувати переговори з Берліном про постачання бойових танків.

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Теми: УкраїнаППОНімеччиназброя
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