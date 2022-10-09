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Британська розвідка розповіла про наслідки руйнування Кримського мосту для РФ

"Європейська правда"Неділя, 9 жовтня 2022, 09:00

Будь-яке серйозне порушення пропускної спроможності Кримського мосту, найімовірніше, матиме значний вплив на і без того обмежену здатність Росії підтримувати свої війська на півдні України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в недільному огляді розвідувальної спільноти міністерства оборони Великої Британії.

Вона зазначає, що залізничний переїзд через Кримський міст був відкритий для вантажних перевезень лише в червні 2020 року, але він "відіграв ключову роль у переміщенні важкої військової техніки на південний фронт під час вторгнення" РФ в Україну.

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"Цей інцидент, імовірно, сильно вдарить по Путіну. Він стався через кілька годин після його 70-річчя, він особисто фінансував і відкривав міст, а будівельним підрядником був його друг дитинства Аркадій Ротенберг", – зазначають у розвідці Британії.

Крім того, в останні місяці командувач російської національної гвардії Віктор Золотов, який у минулому був охоронцем Путіна, публічно запевняв про безпеку Кримського мосту.

Як відомо, вранці в суботу внаслідок вибуху було пошкоджено міст через Керченську протоку, який з'єднує окупований Росією Крим та Краснодарський край Росії. Дві з чотирьох проїжджих частин проїжджої частини мосту обвалилися в декількох місцях на довжині приблизно 250 метрів, що знизило його пропускну спроможність.

ВІДЕО ДНЯ

Джерела "Української правди" повідомили, що за підривом Кримського мосту стоїть Служба безпеки.

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