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За підривом Кримського мосту стоїть СБУ - джерело

"Українська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 10:55
За підривом Кримського мосту стоїть СБУ - джерело
фото, отримане УП від джерел

За підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела, підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ.

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У самій спецслужбі наразі офіційно не коментують свою участь у цій події.

"Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь - якого державного органу України у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги", - сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

Водночас у Твіттері СБУ є повідомлення із недвозначним перефразуванням вірша Тараса Шевченка.

ВІДЕО ДНЯ

"Світає,
Міст гарно палає;
Соловейко у Криму
СБУ зустрічає"

Передісторія: 

  • Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
  • Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
  • Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.
  • Російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на Кримському мосту.

Теми: КримокупаціявійнаСБУ
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