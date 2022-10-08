За підривом Кримського мосту стоїть СБУ - джерело

За підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела, підрив Кримського мосту - спецоперація СБУ.

У самій спецслужбі наразі офіційно не коментують свою участь у цій події.

"Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь - якого державного органу України у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги", - сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

Водночас у Твіттері СБУ є повідомлення із недвозначним перефразуванням вірша Тараса Шевченка.

"Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає"

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