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Киргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ

Ірина БалачукНеділя, 9 жовтня 2022, 11:37
Киргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ
Прапор Киргизстану. Фото pixabay.com

Киргизстан ухвалив рішення скасувати навчання Організації договору про колективну безпеку на своїй території, перед цим президент Киргизстану Садир Жапаров не приїхав на ювілей президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: Радіо Азаттик з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Киргизстану

Деталі: Командно-штабні навчання з миротворчими силами ОДКБ "Непорушне братерство-2022" мали відбутися на території Киргизстану в жовтні.

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Раніше стало відомо, що Жапаров не брав участі в неформальній зустрічі лідерів СНД у Санкт-Петербурзі, головною подією якої мав бути ювілей Путіна і президента Таджикистану Емомалі Рахмона.

Також повідомлялося, що Путін мав вручити Рахмону орден "За заслуги перед Вітчизною" III ступеня.

Прессекретар Жапарова повідомив, що той не поїхав до Росії через робочий графік, а Путіна з 70-річчям привітав телефоном.

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Але політологи вважають, що причиною скасування раніше запланованого візиту Жапарова могли стати вшанування президента Таджикистану і вручення йому ордена російським президентом.

Для довідки: До ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Передісторія:

  • 14-17 вересня між військовими Киргизстану і Таджикистану сталося масштабне зіткнення.
  • Повідомляли, що внаслідок конфлікту загинули 63 громадянина Киргизстану і майже 200 дістали поранення, а також, що, за різними даними, загинув 41 або 76 жителів Таджикистану.
  • Киргизстан і Таджикистан звинуватили один одного у збройному акті агресії. 
  • Після цього Киргизстан закликав ОДКБ проявити активну участь у врегулюванні напруженої ситуації на кордоні країни з Таджикистаном.

Теми: КиргизстанРосіяармія
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