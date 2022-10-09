Киргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ

Киргизстан ухвалив рішення скасувати навчання Організації договору про колективну безпеку на своїй території, перед цим президент Киргизстану Садир Жапаров не приїхав на ювілей президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: Радіо Азаттик з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Киргизстану

Деталі: Командно-штабні навчання з миротворчими силами ОДКБ "Непорушне братерство-2022" мали відбутися на території Киргизстану в жовтні.

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Раніше стало відомо, що Жапаров не брав участі в неформальній зустрічі лідерів СНД у Санкт-Петербурзі, головною подією якої мав бути ювілей Путіна і президента Таджикистану Емомалі Рахмона.

Також повідомлялося, що Путін мав вручити Рахмону орден "За заслуги перед Вітчизною" III ступеня.

Прессекретар Жапарова повідомив, що той не поїхав до Росії через робочий графік, а Путіна з 70-річчям привітав телефоном.

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Але політологи вважають, що причиною скасування раніше запланованого візиту Жапарова могли стати вшанування президента Таджикистану і вручення йому ордена російським президентом.

Для довідки: До ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

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