У Киргизстані відбулася серія арештів у справі про вербування найманців в армію РФ

У Киргизстані затримали співробітницю "Русского дома" і ще трьох осіб у справі про вербування найманців до армії Росії.

Джерело: "Настоящее время" з посиланням на киргизьку службу Радіо Свобода/Азаттик

Деталі: Кримінальну справу порушено Державним комітетом національної безпеки.

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Журналісти дізналися, що одна із заарештованих – співробітниця "Русского дома" (представництво Росспівробітництва) в місті Ош Наталя Секеріна. Їй висунуто обвинувачення за кримінальною статтею "Вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах інших держав".

Другий заарештований, за даними Радіо Азаттик, - співробітник прес-служби мерії Оша Сергій Лапушкін. Його звинувачують му закидають "Організацію вербування, фінансування, матеріального забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах інших держав".

Крім Секеріної та Лапушкіна, у цій справі затримано ще двох осіб. Їхні особи наразі невідомі. Усіх чотирьох за рішенням Первомайського районного суду заарештовано до 17 червня.

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Раніше кількох громадян у Киргизстані було засуджено у справі про найманство за участь у війні Росії проти України.