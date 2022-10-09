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Путін змушує Лукашенка відкрито вступити у війну – розвідка

Роман ПетренкоНеділя, 9 жовтня 2022, 14:56
Путін змушує Лукашенка відкрито вступити у війну – розвідка
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Росії Володимир Путін схиляє Олександра Лукашенка до відкритої участі у війні проти України, повідомляє військова розвідка.

Джерело: ГУР з посиланням на представника відомства Вадима Скібіцького

Пряма мова Скібіцького: "Ми бачимо заходи, які проводяться РФ, щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна й Лукашенка, де обговорюється це питання, і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення.

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На сьогодні, за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

Наскільки довго буде така ситуація – це буде залежати від того як будуть розвиватися події на фронті і взагалі, як будуть розвиватися події у війні Росії проти нашої держави".

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  • У МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну у нібито підготовці удару по території Білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації.
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Теми: розвідкаПутінЛукашенковійна
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