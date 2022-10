Міністр оборони Литви: замість ядерної зброї Росія використовує Лукашенка

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пов’язав звинувачення Білоруссю України в нібито підготовці нападу зі зміною тактики Росії у повномасштабній війні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Замість тактичної ядерної зброї задіюється Лукашенко. Учора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на себе. Мета – відвести якомога більше українських сил від фронту до білоруського кордону", – написав Анушаускас у Twitter.

Instead of a tactical nuclear weapon, Lukashenka is being activated. Yesterday Belarus officially accused Ukraine of preparing an attack against it. The goal is to withdraw as many 🇺🇦 forces as possible from the front to the border with Belarus.