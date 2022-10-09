Міністр оборони Литви: замість ядерної зброї Росія використовує Лукашенка

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пов’язав звинувачення Білоруссю України в нібито підготовці нападу зі зміною тактики Росії у повномасштабній війні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Замість тактичної ядерної зброї задіюється Лукашенко. Учора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на себе. Мета – відвести якомога більше українських сил від фронту до білоруського кордону", – написав Анушаускас у Twitter.

Instead of a tactical nuclear weapon, Lukashenka is being activated. Yesterday Belarus officially accused Ukraine of preparing an attack against it. The goal is to withdraw as many 🇺🇦 forces as possible from the front to the border with Belarus. October 9, 2022

Напередодні в МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну у нібито підготовці удару по території Білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації.

Зазначимо, що інформації про виклик українського посла на офіційному сайті МЗС Білорусі немає, але перед тим повідомлялося про зустріч глав відомства Владзіміра Макєя з послом Росії Борисом Гризловим.

Раніше цього тижня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко де-факто визнав участь Білорусі у війні РФ проти України, але вказав, що це має в основному невійськовий або "оборонний" вимір.

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Нагадаємо, ЄвроПравда публікувала едіторіал із закликом припинити дипломатичні відносини з режимом Лукашенка: Досить симуляції. Чому Україна має розірвати відносини з Білоруссю Лукашенка.