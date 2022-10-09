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Міністр оборони Литви: замість ядерної зброї Росія використовує Лукашенка

"Європейська правда"Неділя, 9 жовтня 2022, 14:49
Міністр оборони Литви: замість ядерної зброї Росія використовує Лукашенка
Лукашенко і Путін. Фото kremlin.ru

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пов’язав звинувачення Білоруссю України в нібито підготовці нападу зі зміною тактики Росії у повномасштабній війні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Замість тактичної ядерної зброї задіюється Лукашенко. Учора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на себе. Мета – відвести якомога більше українських сил від фронту до білоруського кордону", – написав Анушаускас у Twitter.

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Напередодні в МЗС України повідомили, що Білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну у нібито підготовці удару по території Білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації.

Зазначимо, що інформації про виклик українського посла на офіційному сайті МЗС Білорусі немає, але перед тим повідомлялося про зустріч глав відомства Владзіміра Макєя з послом Росії Борисом Гризловим.

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Раніше цього тижня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко де-факто визнав участь Білорусі у війні РФ проти України, але вказав, що це має в основному невійськовий або "оборонний" вимір. 

Нагадаємо, ЄвроПравда публікувала едіторіал із закликом припинити дипломатичні відносини з режимом Лукашенка: Досить симуляції. Чому Україна має розірвати відносини з Білоруссю Лукашенка.

Теми: ЛитваПутінЛукашенкоядерна зброя
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