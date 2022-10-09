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Кількість жертв удару по Запоріжжю зросла до 14 і може зрости ще – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 9 жовтня 2022, 23:15
Кількість жертв удару по Запоріжжю зросла до 14 і може зрости ще – Зеленський
Наслідки обстрілу Запоріжжя 9 жовтня, фото ОВА

Кількість жертв ракетного удару по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня зросла до 14, загалом за тиждень у місті через атаки Росії загинуло щонайменше 43 людини.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Цієї ночі внаслідок російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей. На жаль, ця кількість може зрости. Розбір завалів досі триває.

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Понад 70 людей поранені, серед них 11 дітей. Усім їм надається належна допомога".

Деталі: Президент нагадав, що внаслідок удару сотні сімей залишилися без житла. "Від удару однієї з ракет – важкої протикорабельної ракети Х-22 – по звичайному дев’ятиповерховому житловому будинку був зруйнований цілий під’їзд, із першого по шостий поверх", - зазначив він.

Зеленський переконаний, що це був свідомий удар росіян.

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"Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди б’ють", - сказав президент.

Він нагадав, що лише цього тижня, за час із 3 жовтня, ракетні удари росіян по Запоріжжю забрали життя щонайменше 43 людей.

Що передувало: Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських окупантів по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня загинуло 13 людей, з них одна дитина, 89 осіб поранено, в тому числі 11 дітей.

Теми: ЗеленськийЗапоріжжявійна
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