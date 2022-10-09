Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Ракетні обстріли Запоріжжя: 13 загиблих, 89 поранених, серед них діти

Роман Петренко, Катерина ТищенкоНеділя, 9 жовтня 2022, 19:29
фото поліції

Внаслідок атаки російських окупантів по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня загинуло 13 людей, з них одна дитина, 89 осіб поранено, в тому числі 11 дітей.

Джерело: поліція Запорізької області, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Деталі: За уточненими даними, під вогонь потрапили десятки приватних домівок, два багатоквартирних будинки та цивільна інфраструктура міста.

Унаслідок прямих влучань ракет у дев’ятиповерхівці були зруйновані з першого по сьомий поверхи. Під час розбирання руїн обвалилися й інші два поверхи.

Від розриву снарядів відбулося займання автівок, припаркованих неподалік епіцентру влучання ракет.

Окрім цього, два ракетних удари прийшлися по приватному сектору Дніпровського району. Ще декілька ракет поцілили в Комунарський район міста та о-в Хортицю.

Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя поранено 89 мирних мешканців, з них 11 дітей. При цьому серед 13 загиблих – одна дитина.

ВІДЕО ДНЯ

"На цей час тривають рятувально-пошукові роботи. Продовжують людей діставати з-під завалів. Існує загроза повного руйнування будинку", - повідомив також він.

Передісторія: 

  • У ніч на 9 жовтня Росія здійснила атаку по Запоріжжю, випустивши десяток ракет.
  • Окупанти запустили 12 ракет по Запоріжжю, під завалами можуть знаходитись люди.
  • Запорізька міськрада повідомила про 17 загиблих.
  • Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіян, винних у теракті в Запоріжжі 9 жовтня, внаслідок якого загинуло 12 людей, чекає покарання.
  • За даними Повітряних сил ЗСУ російські окупанти 9 жовтня вдарили 16 ракетами по Запоріжжю, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Теми: Запоріжжяобстріл
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Доповнено, фото, відеоРосіяни знову атакували Запоріжжя, вдарили ракетою у житловий будинок

Зеленський: Постійний терор Росії є відмовою від справжніх переговорів

Байден і Шольц поговорили про Україну та ядерний шантаж Путіна

Низка країн ЄС відреагували на ракетний обстріл РФ житлових будинків у Запоріжжі

доповнено, фотоУ КМДА і ДСНС пояснили звуки вибухів у столиці

фото, відео Поліція ексгумувала перші 20 тіл загиблих від рук окупантів у Лимані

Усі новини...
Окупанти з літака обстріляли автоколону з цивільними на Херсонщині, вбили 5 людей
Повітряники збили російський літак і дрон-камікадзе
16 ракет з окупованих територій: Повітряні сили розповіли про російський обстріл Запоріжжя
Енергодар третю добу без світла, є проблема з водою – мер
Останні новини
05:45
КНДР імітувала ядерні удари по Південній Кореї – ЗМІ
04:45
ОК "Південь": У Чорному морі ворог різко збільшив кількість ракетоносіїв
03:47
На напрямок просування ЗСУ ворог підтягує резерви – оперативне командування
02:55
На виборах в Австрії переміг чинний президент
02:00
Доповнено, фото, відеоРосіяни знову атакували Запоріжжя, вдарили ракетою у житловий будинок
01:51
Конгрес США розгляне законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму
01:20
Через повінь у Венесуелі загинули 22 людини, ще понад пів сотні зникли безвісти
00:28
Росіяни атакували Сумщину, 70 "приходів" за день
23:40
Німеччина виступає за нові санкції ЄС проти Ірану за придушення протестів жінок
23:15
Кількість жертв удару по Запоріжжю зросла до 14 і може зрости ще – Зеленський
Усі новини...