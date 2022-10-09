Ракетні обстріли Запоріжжя: 13 загиблих, 89 поранених, серед них діти
Внаслідок атаки російських окупантів по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня загинуло 13 людей, з них одна дитина, 89 осіб поранено, в тому числі 11 дітей.
Джерело: поліція Запорізької області, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram
Деталі: За уточненими даними, під вогонь потрапили десятки приватних домівок, два багатоквартирних будинки та цивільна інфраструктура міста.
Унаслідок прямих влучань ракет у дев’ятиповерхівці були зруйновані з першого по сьомий поверхи. Під час розбирання руїн обвалилися й інші два поверхи.
Від розриву снарядів відбулося займання автівок, припаркованих неподалік епіцентру влучання ракет.
Окрім цього, два ракетних удари прийшлися по приватному сектору Дніпровського району. Ще декілька ракет поцілили в Комунарський район міста та о-в Хортицю.
Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя поранено 89 мирних мешканців, з них 11 дітей. При цьому серед 13 загиблих – одна дитина.
"На цей час тривають рятувально-пошукові роботи. Продовжують людей діставати з-під завалів. Існує загроза повного руйнування будинку", - повідомив також він.
Передісторія:
- У ніч на 9 жовтня Росія здійснила атаку по Запоріжжю, випустивши десяток ракет.
- Окупанти запустили 12 ракет по Запоріжжю, під завалами можуть знаходитись люди.
- Запорізька міськрада повідомила про 17 загиблих.
- Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіян, винних у теракті в Запоріжжі 9 жовтня, внаслідок якого загинуло 12 людей, чекає покарання.
- За даними Повітряних сил ЗСУ російські окупанти 9 жовтня вдарили 16 ракетами по Запоріжжю, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей.
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