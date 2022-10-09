Ракетні обстріли Запоріжжя: 13 загиблих, 89 поранених, серед них діти

Внаслідок атаки російських окупантів по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня загинуло 13 людей, з них одна дитина, 89 осіб поранено, в тому числі 11 дітей.

Джерело: поліція Запорізької області, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Деталі: За уточненими даними, під вогонь потрапили десятки приватних домівок, два багатоквартирних будинки та цивільна інфраструктура міста.

Унаслідок прямих влучань ракет у дев’ятиповерхівці були зруйновані з першого по сьомий поверхи. Під час розбирання руїн обвалилися й інші два поверхи.

Від розриву снарядів відбулося займання автівок, припаркованих неподалік епіцентру влучання ракет.

Окрім цього, два ракетних удари прийшлися по приватному сектору Дніпровського району. Ще декілька ракет поцілили в Комунарський район міста та о-в Хортицю.

Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя поранено 89 мирних мешканців, з них 11 дітей. При цьому серед 13 загиблих – одна дитина.

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"На цей час тривають рятувально-пошукові роботи. Продовжують людей діставати з-під завалів. Існує загроза повного руйнування будинку", - повідомив також він.

Передісторія:

У ніч на 9 жовтня Росія здійснила атаку по Запоріжжю, випустивши десяток ракет.

Окупанти запустили 12 ракет по Запоріжжю, під завалами можуть знаходитись люди.

Запорізька міськрада повідомила про 17 загиблих.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіян, винних у теракті в Запоріжжі 9 жовтня, внаслідок якого загинуло 12 людей, чекає покарання.

За даними Повітряних сил ЗСУ російські окупанти 9 жовтня вдарили 16 ракетами по Запоріжжю, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей.

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