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Вибухи у Севастополі: США стежать за ситуацією – Пентагон

Ольга Глущенко Вівторок, 1 листопада 2022, 01:53
Вибухи у Севастополі: США стежать за ситуацією – Пентагон
фото: Getty Images

Сполучені Штати стежать за ситуацією із вибухами в акваторії окупованого Росією Севастополя.

Джерело: високопоставлений представник Пентагону, цитує CNN

Пряма мова: "За нашою оцінкою, там були вибухи, але я не буду ділитися оцінкою збитків, а також не  надаватиму будь-яку іншу інформацію про те, що могло спричинити ці вибухи".

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Деталі: США "відстежують повідомлення про ймовірний напад на кораблі російського флоту в Севастополі" і підтвердили, що там "були вибухи", – заявив чиновник.

Представник Пентагону додав, що Росія "продовжує наносити ракетні удари по інфраструктурі України, в тому числі по її енергосистемі, що призвело до масштабних відключень електроенергії".

Що передувало: Російське Міноборони повідомило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь і пошкодили корабель.

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Теми: СевастопольЧорне мореокупаціявибух
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