Вибухи у Севастополі: росіяни заявляють про атаку безпілотників та пошкоджений корабель
Субота, 29 жовтня 2022, 14:07
Російське Міноборони повідомило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь і пошкодили корабель.
Джерело: Міноборони РФ
Деталі: Росіяни пишуть, нібито в атаці ЗСУ були задіяні "дев'ять безпілотних літальних апаратів і сім автономних морських безпілотників".
Пошкодження зазнали морський тральщик "Іван Голубець", а також загородження в бухті Південна.
ППО РФ нібито знищила всі повітряні цілі.
Міноборони країни-агресора назвало це "терактом", а готували його "українські військові під керівництвом британських фахівців".
Нагадаємо: Вранці 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомляли про вибухи - нібито російські кораблі "відбивали атаку безпілотників".
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