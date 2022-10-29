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Вибухи у Севастополі: росіяни заявляють про атаку безпілотників та пошкоджений корабель

Роман ПетренкоСубота, 29 жовтня 2022, 14:07
Вибухи у Севастополі: росіяни заявляють про атаку безпілотників та пошкоджений корабель
іван голубець, фото чорноморського флоту

Російське Міноборони повідомило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь і пошкодили корабель.

Джерело: Міноборони РФ 

Деталі: Росіяни пишуть, нібито в атаці ЗСУ були задіяні "дев'ять безпілотних літальних апаратів і сім автономних морських безпілотників".

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Пошкодження зазнали морський тральщик "Іван Голубець", а також загородження в бухті Південна.

ППО РФ нібито знищила всі повітряні цілі.

Міноборони країни-агресора назвало це "терактом", а готували його "українські військові під керівництвом британських фахівців".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Вранці 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомляли про вибухи - нібито російські кораблі "відбивали атаку безпілотників".

Теми: КримокупаціяРосіявибух
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