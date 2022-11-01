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50+ проєктів для посилення ЗСУ: Україна та Чехія домовились про подальшу підтримку

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 06:20
50+ проєктів для посилення ЗСУ: Україна та Чехія домовились про подальшу підтримку
фото: Twitter Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував понад 50 проєктів за участю Чехії для зміцнення української армії.

Про це Резніков повідомив у Twitter після міжурядових консультацій двох країн, пише "Європейська правда".

"Чудова зустріч з моєю чеською колегою Яною Черноховою. На порядку денному: 50+ проєктів для посилення армії України за участі Чехії. Ми обговорили: ситуацію на фронті; постачання озброєння та обладнання; можливості розширення проєктів у сфері ППО", - розповів Резніков.

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Чернохова зазначила, що на зустрічі йшлося про подальшу гуманітарну та військову допомогу у боротьбі з російською агресією, а також участь Чеської Республіки у післявоєнній відбудові України.

Нагадаємо, в понеділок до Києва прибула делегація уряду Чехії на чолі з прем’єр-міністром Петером Фіалою, яка взяла участь у першому в історії спільному засіданні українського і чеського урядів.

У межах цього візиту глава чеського уряду й президент України підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

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Читайте також колонку глави МЗС Чехії про солідарність його країни з Україною "Ми пишаємося, що стали першими, хто передав Україні важке озброєння".

Теми: ЧехіявійнаРезніков
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