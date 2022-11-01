Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі силовики затримали родича добровольця, який захищав Україну – ЗМІ

Альона Мазуренко Вівторок, 1 листопада 2022, 10:52
фото: ТГ полку Калиновського

Моніторингова група повідомляє, що в Білорусі силовики затримали родича білоруського добровольця, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Зокрема, повідомляється, що білоруські силовики затримали родича загиблого в Україні бійця полку ім. Кастуся Калиновського Василя Парфенкова.

Його затримали і змусили записати "покаяльне відео", де він називає себе братом загиблого Парфенкова і "зізнається", що був підписаний на "екстремістські" ТГ-канали.

Довідка: Полк імені Кастуся Калиновського було сформовано у березні 2022 р. на території України з громадян Білорусі як батальйон та наприкінці травня реорганізовано в полк. Він входить до складу Збройних сил України.

Полк названо на честь національного героя Білорусі Кастуся Калиновського – одного з лідерів повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти російської імперії у 1863 році.

Воїни полку брали участь у боях за Бучу, Ірпінь, Ворзель, а також визволяли від російських загарбників інші населені пункти України.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Чому побоюватися білоруського вторгнення варто насамперед Лукашенку?

Теми: БілорусьЛукашенкоокупаціявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ООН підтвердила прохід суден по "зерновому коридору" 3 листопада – Мінінфраструктури

Зеленський: Ставка росіян на зиму - прозора для всіх, і це виклик усій Європі

Попри демарш РФ Туреччина продовжить виконувати "зернову угоду" – міністр оборони

У Британії позиваються проти ПВК "Вагнера" через дії в Україні – це світовий прецедент

Голова Київської ОВА не виключає, що світла не буде тижнями

Шмигаль закликав українців готуватись до зими та запасатися необхідним

Усі новини...
Білорусь
Розвідка Британії пояснила, нащо РФ перекинула в Білорусь винищувачі, здатні нести "Кинджали"
Чому побоюватися білоруського вторгнення варто насамперед Лукашенку?
За 7 місяців режим Лукашенка передав РФ понад 65 000 тонн боєприпасів – ЗМІ
Останні новини
03:47
Північна Корея запустила балістичні ракети в бік Японського моря – ЗМІ
02:58
ЗСУ на півдні знищили 3 "Гради", 2 САУ, ЗРК "Тор" та 3 склади з боєприпасами
02:00
Розмінування України: США запустили програму вартістю $47,6 млн
01:05
ООН підтвердила прохід суден по "зерновому коридору" 3 листопада – Мінінфраструктури
00:22
Шойгу у середу збереться із білоруськими військовими. Будуть складати план
00:18
Влада Берліна оголосила про реконструкцію "Чекпойнту Чарлі", який потерпає від напливу туристів
00:05
оновленоНа Полтавщину летять безпілотники, досягли Кременчука
23:46
Україна отримала висновки щодо двох законопроєктів, необхідних для руху до ЄС – Стефанчук
23:33
У Дніпрі чути вибухи - ЗМІ
23:15
За останній рік російських дипломатів в Угорщині стало на 30% більше – розслідування
Усі новини...