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У Білорусі силовики затримали родича добровольця, який захищав Україну – ЗМІ

Альона Мазуренко Вівторок, 1 листопада 2022, 09:52
У Білорусі силовики затримали родича добровольця, який захищав Україну – ЗМІ
фото: ТГ полку Калиновського

Моніторингова група повідомляє, що в Білорусі силовики затримали родича білоруського добровольця, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Зокрема, повідомляється, що білоруські силовики затримали родича загиблого в Україні бійця полку ім. Кастуся Калиновського Василя Парфенкова.

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Його затримали і змусили записати "покаяльне відео", де він називає себе братом загиблого Парфенкова і "зізнається", що був підписаний на "екстремістські" ТГ-канали.

Довідка: Полк імені Кастуся Калиновського було сформовано у березні 2022 р. на території України з громадян Білорусі як батальйон та наприкінці травня реорганізовано в полк. Він входить до складу Збройних сил України.

Полк названо на честь національного героя Білорусі Кастуся Калиновського – одного з лідерів повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти російської імперії у 1863 році.

ВІДЕО ДНЯ

Воїни полку брали участь у боях за Бучу, Ірпінь, Ворзель, а також визволяли від російських загарбників інші населені пункти України.

Знати більше: Чому побоюватися білоруського вторгнення варто насамперед Лукашенку?

Теми: БілорусьЛукашенкоокупаціявійна
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