Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС засудив призов кримських татар: Росія порушує міжнародне право

Ірина БалачукВівторок, 1 листопада 2022, 10:16
ЄС засудив призов кримських татар: Росія порушує міжнародне право
Фото pixabay.com

Призов кримських татар до лав російських збройних сил є порушенням міжнародного права, заявили у представництві Європейського Союзу в Україні.

Джерело: сайт представництва ЄС  

Дослівно речник представництва: "Сьогодні (1 листопада – ред.) Російська Федерація розпочала чергову призовну кампанію в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь для призову жителів Криму до збройних сил РФ.

Реклама:

Ця кампанія розпочалася одразу після мобілізації, оголошеної Росією 21 вересня, в рамках якої було зроблено безпідставний наголос на мобілізації жителів Криму".

Деталі: У представництві ЄС наголосили, що кримських татар "навмисно та в непропорційному об’ємі призивають в рамках мобілізації, що проводиться в Росії, та насильно залучають до загарбницької війни Росії проти України, їхньої традиційної батьківщини".

У представництві ЄС призов кримських татар назвали "черговим порушенням Росією міжнародного права". Адже як член ООН, як постійний член Радбезу ООН  Росія зобов’язана забезпечити захист прав людини, в тому числі на незаконно анексованих нею українських територіях.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно представництво ЄС: "ЄС не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Він також рішуче відкидає та однозначно засуджує незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Усі ці території є і залишаються Україною".

Деталі: Повідомляється, що ЄС продовжує рішуче підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і вимагає від Росії негайно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України.

Передісторія: 

Теми: ЄСКримРосіяпризов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
Усі новини...
Реклама: