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ЄС засудив призов кримських татар: Росія порушує міжнародне право

Ірина БалачукВівторок, 1 листопада 2022, 11:16
Фото pixabay.com

Призов кримських татар до лав російських збройних сил є порушенням міжнародного права, заявили у представництві Європейського Союзу в Україні.

Джерело: сайт представництва ЄС  

Дослівно речник представництва: "Сьогодні (1 листопада – ред.) Російська Федерація розпочала чергову призовну кампанію в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь для призову жителів Криму до збройних сил РФ.

Ця кампанія розпочалася одразу після мобілізації, оголошеної Росією 21 вересня, в рамках якої було зроблено безпідставний наголос на мобілізації жителів Криму".

Деталі: У представництві ЄС наголосили, що кримських татар "навмисно та в непропорційному об’ємі призивають в рамках мобілізації, що проводиться в Росії, та насильно залучають до загарбницької війни Росії проти України, їхньої традиційної батьківщини".

У представництві ЄС призов кримських татар назвали "черговим порушенням Росією міжнародного права". Адже як член ООН, як постійний член Радбезу ООН  Росія зобов’язана забезпечити захист прав людини, в тому числі на незаконно анексованих нею українських територіях.

Дослівно представництво ЄС: "ЄС не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Він також рішуче відкидає та однозначно засуджує незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Усі ці території є і залишаються Україною".

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Деталі: Повідомляється, що ЄС продовжує рішуче підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і вимагає від Росії негайно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України.

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Теми: ЄСКримРосіяпризов
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