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Путін підписав новий указ: призивають 120 тисяч росіян

Ірина БалачукП'ятниця, 30 вересня 2022, 20:23
Володимир Путін. Фото kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про осінній призов – на військову службу заберуть 120 тисяч осіб.

Джерело: Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ

Деталі: Згідно з указом, Путін постановив з 1 листопада по 31 грудня призвати на військову службу 120 тисяч осіб.

Йдеться про громадян РФ у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають відповідно до російського законодавства призову на військову службу.

Також згідно з документом, з 1 жовтня потрібно здійснити звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби за призовом яких закінчився.

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

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