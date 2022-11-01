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Росія планує розмістити іранські ракети на північ від України, проти них у нас нема захисту – Ігнат

Альона Мазуренко Вівторок, 1 листопада 2022, 12:49
Росія планує розмістити іранські ракети на північ від України, проти них у нас нема захисту – Ігнат
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Іранські балістичні ракети, які Росія планує придбати в Ірану, ймовірно, розмістять на північному кордоні України. 

Джерело: брифінг речника Повітряних сил Юрія Ігната 1 листопада

Пряма мова: "Ми будемо вживати всіх засобів захисту від цих ракет. Імовірно вони будуть доставлені на Північ від України, звідки вони можуть запускатись так, щоб загрожувати всій Україні.

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300 км одна ракета, інша ракета - 700 км по дальності. Це балістичні ракети. Проти цих ракет ми не маємо ефективного захисту.

Збивати їх теоретично можна, але фактично це дуже важко зробити тими засобами, які ми маємо на озброєнні.

У нас є засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної оборони".    

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Деталі: За його словами, росіяни хочуть придбати в Ірану балістичні ракети типу Іскандер-М, які є на озброєні окупанта.

Речник повітряної оборони пояснив, що у росіян закінчуються Іскандери-М і вони уже почали використовувати свій недоторканний запас.

Українські повітряники не можуть збивати балістичні оперативно-тактичні ракети "Іскандер", надзвукові "Онікс", гіперзвукові "Кинджал".

Знати більше: Замінити "Іскандери" і "Калібри". Які іранські ракети хоче Росія, щоб бомбити українські міста

Теми: ІранРосіяобстрілПовітряні сили ЗСУ
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