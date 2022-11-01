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Іран планує відправити в РФ 1000 ракет і дронів, 200 БПЛА – на початку листопада

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 1 листопада 2022, 14:48
Іран планує відправити в РФ 1000 ракет і дронів, 200 БПЛА – на початку листопада
Тактичні іранські ракети Fateh-110, фото з порталу Мілітарний

Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" і ударні безпілотники, партію з понад 200 безпілотників відправлять вже на початку листопада.

Джерело: CNN з посиланням на джерела, які ознайомлені з програмою озброєння Ірану, пресслужба Головного управління розвідки Міноброни України

Деталі: За даними джерел, зброя буде доставлена до кінця цього року, однак точної дати прибуття немає. 

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Остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які, за інформацією ЗMІ, росіяни вже використовували.

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Оновлено о 15:40: Українська розвідка підтвердила, що на початку листопада Іран планує відправити в РФ партію з понад 200 бойових дронів, зокрема Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2. Поставку здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території РФ їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2".

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Що цьому передувало: 1 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що балістичні ракети, які Росія планує придбати в Ірану, ймовірно, розмістять на північному кордоні України. 

Нагадаємо: 

  • Росія масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.
  • В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.
  • Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан вкотре заперечив, що Тегеран постачає Росії безпілотники для використання у війні проти України, й висловив готовність обговорити це питання на зустрічі з українськими представниками.

Теми: ІранРосіязброябезпілотники
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