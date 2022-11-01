Іран планує відправити в РФ 1000 ракет і дронів, 200 БПЛА – на початку листопада

Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" і ударні безпілотники, партію з понад 200 безпілотників відправлять вже на початку листопада.

Джерело: CNN з посиланням на джерела, які ознайомлені з програмою озброєння Ірану, пресслужба Головного управління розвідки Міноброни України

Деталі: За даними джерел, зброя буде доставлена до кінця цього року, однак точної дати прибуття немає.

Остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які, за інформацією ЗMІ, росіяни вже використовували.

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Оновлено о 15:40: Українська розвідка підтвердила, що на початку листопада Іран планує відправити в РФ партію з понад 200 бойових дронів, зокрема Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2. Поставку здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території РФ їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2".

Що цьому передувало: 1 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що балістичні ракети, які Росія планує придбати в Ірану, ймовірно, розмістять на північному кордоні України.

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