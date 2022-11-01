Росія витратила $760 млн на ракетний удар 31 жовтня — Forbes

Росія за 31 жовтня випустила по території України ракет різних типів та БПЛА, загальна сума яких складає близько $760 млн.

Джерело: Forbes

Деталі: Повідомлялося, що було випущено такі типи ракет: 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітні ракети до С-300, одна авіаційна ракета Х-59 та п’ять БПЛА різних типів.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, зенітна ракета до С-300 – $2 млн, БПЛА різних типів разом із ракетою Х-59 – близько $1 млн.

Видання порахувало, що загальна вартість усіх випущених 31 жовтня ракет і дронів – близько $760 млн.

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