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Росія витратила $760 млн на ракетний удар 31 жовтня — Forbes

Роман ПетренкоВівторок, 1 листопада 2022, 14:21
Росія витратила $760 млн на ракетний удар 31 жовтня — Forbes
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Росія за 31 жовтня випустила по території України ракет різних типів та БПЛА, загальна сума яких складає близько $760 млн.

Джерело: Forbes

Деталі: Повідомлялося, що було випущено такі типи ракет: 55 крилатих ракет Х-101, 22 зенітні ракети до С-300, одна авіаційна ракета Х-59 та п’ять БПЛА різних типів.

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Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, зенітна ракета до С-300 – $2 млн, БПЛА різних типів разом із ракетою Х-59 – близько $1 млн.

Видання порахувало, що загальна вартість усіх випущених 31 жовтня ракет і дронів – близько $760 млн.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

  • 31 жовтня вранці окупанти атакували критичну інфраструктуру та помешкання цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

  • За даними Генштабу, ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили.

  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що масований обстріл ракетами України в понеділок є "частково" відповіддю на підбиті кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

Теми: Росіявійнагрошіобстріл
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