Путін: Масований удар по Україні – це помста за Севастополь

Президент РФ Володимир Путін заявив, що масований обстріл ракетами України в понеділок є "частково" відповіддю на підбиті кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

Джерело: Путін на пресконференції в Сочі, відповідаючи на запитання журналіста

Пряма мова:

Журналіст: "Чи є масовані удари по території України відповіддю на нещодавні події в Севастополі?"

Путін: "Частково так і є. Але це не все, що ми могли б зробити".

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