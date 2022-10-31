Путін: Масований удар по Україні – це помста за Севастополь
Понеділок, 31 жовтня 2022, 21:25
Президент РФ Володимир Путін заявив, що масований обстріл ракетами України в понеділок є "частково" відповіддю на підбиті кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.
Джерело: Путін на пресконференції в Сочі, відповідаючи на запитання журналіста
Пряма мова:
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Журналіст: "Чи є масовані удари по території України відповіддю на нещодавні події в Севастополі?"
Путін: "Частково так і є. Але це не все, що ми могли б зробити".
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Передісторія:
- 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи. Російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець".
- Пізніше стало відомо, що щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ були вражені безпілотниками 29 жовтня, зокрема флагман "Адмірал Макаров".
- Президент України Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов назвали нісенітницями заяви Росії про те, що безпілотники по кораблях Чорноморського флоту в Севастополі 29 жовтня запустили з цивільного судна, яке використовувалося в рамках зернової угоди.
- 31 жовтня вранці окупанти атакували критичну інфраструктуру та помешкання цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
- За даними Генштабу, ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили.