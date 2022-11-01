Українці опанували NASAMS, ці системи ППО можуть надійти найближчими днями – ЗМІ

Кілька десятків українських військовослужбовців Протиповітряної оборони завершують навчання в Норвегії з використання складних зенітно-ракетних систем NASAMS, що відкриває шлях до постачання перших систем в Україну в найближчі кілька днів.

Джерело: "The New York Times" із посиланням на американських офіційних осіб

Деталі: За словами американських чиновників, норвезькі інструктори працювали з менш ніж 100 українськими військовими протягом останніх кількох тижнів, навчаючи їх, як експлуатувати і обслуговувати систему NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems) і пов'язані з нею боєприпаси.

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Українські офіційні особи протягом декількох тижнів закликали західні країни надати більш сучасні оборонні системи озброєнь, оскільки Росія збільшила кількість ракетних обстрілів та бомбардувань безпілотниками електромереж та інших об'єктів критично важливої інфраструктури України.

Сполучені Штати Америки пообіцяли відправити два комплекси NASAMS в Україну негайно та ще шість – протягом наступних кількох років.

Минулого тижня міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що перші дві системи NASAMS прибудуть в Україну разом із навченими операторами на початку листопада.

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Високопоставлений чиновник Міністерства оборони заявив у понеділок, що перші дві системи будуть в Україні "в самому найближчому майбутньому".

Цьому передувало: На початку жовтня стало відомо, що українські військові проходять підготовку з управління зенітними ракетними комплексами NASAMS і IRIS-T.

США пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а дві з них будуть розгорнуті в Україні вже незабаром.

Довідка: Комплекси NASAMS, кожен із яких оснащений ракетами з радіолокаційним наведенням, достатньо потужними, щоб збивати винищувачі, бойові безпілотники і крилаті ракети, забезпечують ураження цілей на малій і середній дальності від 18 до 30 миль (приблизно 28-49 км).

Така зброя використовується для захисту Білого дому та інших об'єктів у Вашингтоні від нападу з повітря.