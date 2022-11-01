Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці опанували NASAMS, ці системи ППО можуть надійти найближчими днями – ЗМІ

Олена РощінаВівторок, 1 листопада 2022, 17:03

Кілька десятків українських військовослужбовців Протиповітряної оборони завершують навчання в Норвегії з використання складних зенітно-ракетних систем NASAMS, що відкриває шлях до постачання перших систем в Україну в найближчі кілька днів.

Джерело: "The New York Times" із посиланням на американських офіційних осіб

Деталі: За словами американських чиновників, норвезькі інструктори працювали з менш ніж 100 українськими військовими протягом останніх кількох тижнів, навчаючи їх, як експлуатувати і обслуговувати систему  NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems) і пов'язані з нею боєприпаси.

Українські офіційні особи протягом декількох тижнів закликали західні країни надати більш сучасні оборонні системи озброєнь, оскільки Росія збільшила кількість ракетних обстрілів та бомбардувань безпілотниками електромереж та інших об'єктів критично важливої інфраструктури України.

Сполучені Штати Америки пообіцяли відправити два комплекси NASAMS в Україну негайно та ще шість – протягом наступних кількох років.

Минулого тижня міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що перші дві системи NASAMS прибудуть в Україну разом із навченими операторами на початку листопада.

Високопоставлений чиновник Міністерства оборони заявив у понеділок, що перші дві системи будуть в Україні "в самому найближчому майбутньому".

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: На початку жовтня стало відомо, що українські військові проходять підготовку з управління зенітними ракетними комплексами NASAMS і IRIS-T.

США пообіцяли надати Україні загалом вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а дві з них будуть розгорнуті в Україні вже незабаром.

Довідка: Комплекси NASAMS, кожен із яких оснащений ракетами з радіолокаційним наведенням, достатньо потужними, щоб збивати винищувачі, бойові безпілотники і крилаті ракети, забезпечують ураження цілей на малій і середній дальності від 18 до 30 миль (приблизно 28-49 км). 

Така зброя використовується для захисту Білого дому та інших об'єктів у Вашингтоні від нападу з повітря.

Теми: зброяСШАНорвегія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіянам навряд чи вдасться протистояти партизанському руху – ISW

Зеленський: Ставка росіян на зиму - прозора для всіх, і це виклик усій Європі

Попри демарш РФ Туреччина продовжить виконувати "зернову угоду" – міністр оборони

У Британії позиваються проти ПВК "Вагнера" через дії в Україні – це світовий прецедент

Голова Київської ОВА не виключає, що світла не буде тижнями

Шмигаль закликав українців готуватись до зими та запасатися необхідним

Усі новини...
зброя
Іран планує відправити в РФ 1000 ракет і дронів, 200 БПЛА – на початку листопада
Зеленський поговорив з Макроном, натякає на гарні новини щодо зброї та відновлення інфраструктури
Російські "Кинджали" у Білорусі не вплинуть на перебіг війни в Україні – Повітряні сили
Останні новини
10:10
Вчені відтворили зовнішність "вампіра", який жив у XVIII столітті
10:05
ППО зранку збила три ракети Х-59, які атакували Одещину
09:57
Фрідман та партнери продають російського телеком-оператора "Білайн"
09:50
ЗСУ за добу знищили 800 окупантів, літак і гелікоптер
09:37
На Полтавщині кілька днів триватимуть навчальні стрільби
09:35
Нічна атака дронів: шість "Шахедів" знищено на підступах до Києва
09:18
Білий дім: додаткові сили США залишаться у Польщі
08:57
Україна веде переговори про ЗРК, щоб збивати іранські ракети – Єрмак
08:49
Окупанти зізналися, що б'ють по цивільній інфраструктурі крилатим ракетами "Х-32"
08:34
КНДР випустила 10 балістичних ракет, Південна Корея відповіла власними пусками
Усі новини...