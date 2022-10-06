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Українські військові вже вчаться керувати NASAMS і IRIS-T

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 жовтня 2022, 16:22
Українські військові вже вчаться керувати NASAMS і IRIS-T
колаж УП

Українські військові проходять підготовку з управління зенітними ракетними комплексами NASAMS і IRIS-T.

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу 6 жовтня в Military Media Center

Деталі: Ігнат зазначив, що Україна чекає на системи, які зможуть доповнити вже існуючу ППО – NASAMS зі США та німецькі IRIS-T.

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На запитання, чи вже підходять перепідготовку чи навчання наші військовослужбовці на цих системах, чи можливо поки що вивчають візуально, речник ПС відповів лаконічно, але позитивно.

"Проходять", - усміхаючись сказав Ігнат.

Нагадаємо: У середині вересня в Пентагоні повідомляли, що перші дві батареї комплексів Україна отримає протягом наступних двох місяців.

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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