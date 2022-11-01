Зеленський запропонував "економічний Рамштайн": пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон обговорив подальші кроки із забезпечення енергетичної безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Зеленський поінформував єврокомісарку про наслідки енергетичного тероризму з боку Росії, яка серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС, а також про заходи, яких вживає наша держава для стабілізації роботи енергомережі.

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"На жаль, через удари ракетами та безпілотниками-камікадзе з боку РФ по нашій енергосистемі ми призупинили цей процес. Але я впевнений, що ми все відновимо, і в більш спокійний час, коли буде стабілізована ситуація в нашій енергосистемі, ми продовжимо експорт електроенергії у Європу", – наголосив президент.

Глава держави докладно розповів про потреби України для відновлення енергетичної інфраструктури й закликав Єврокомісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку держав членів ЄС.

Зеленський звернув увагу на доцільність створення платформи для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери, на зразок Контактної групи у форматі "Рамштайн".

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"Ця платформа, такий "економічний Рамштайн", будується й почне працювати. Питання енергетики сьогодні йде поруч із фінансовою кризою та дефіцитом зброї, тому має бути створений такий майданчик", сказав він.

Окрему увагу сторони приділили подальшому посиленню енергетичних санкцій проти РФ.

Президент України закликав запровадити цінові обмеження на російський газ на додачу до цінових обмежень на нафту, а також обмежити постачання російського скрапленого газу до країн ЄС у межах наступного санкційного пакету.

Сімсон прибула до Києва у вівторок після ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України і заявила про необхідність збільшення підтримки українського енергосектору.

Нагадаємо, близько 30% енергетичної інфраструктури України було уражено російськими ракетами 10-11 жовтня. Після цього РФ ще кілька разів масовано атакувала енергетику Україну, востаннє – зранку 31 жовтня.