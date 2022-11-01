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Зеленський запропонував "економічний Рамштайн": пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 17:39
Володимир Зеленський і Кадрі Сімсон у Києві, фото ОП

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон обговорив подальші кроки із забезпечення енергетичної безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Зеленський поінформував єврокомісарку про наслідки енергетичного тероризму з боку Росії, яка серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС, а також про заходи, яких вживає наша держава для стабілізації роботи енергомережі.

"На жаль, через удари ракетами та безпілотниками-камікадзе з боку РФ по нашій енергосистемі ми призупинили цей процес. Але я впевнений, що ми все відновимо, і в більш спокійний час, коли буде стабілізована ситуація в нашій енергосистемі, ми продовжимо експорт електроенергії у Європу", – наголосив президент.

Глава держави докладно розповів про потреби України для відновлення енергетичної інфраструктури й закликав Єврокомісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку держав членів ЄС.

Зеленський звернув увагу на доцільність створення платформи для підтримки української економіки, зокрема енергетичної сфери, на зразок Контактної групи у форматі "Рамштайн".

"Ця платформа, такий "економічний Рамштайн", будується й почне працювати. Питання енергетики сьогодні йде поруч із фінансовою кризою та дефіцитом зброї, тому має бути створений такий майданчик", сказав він.

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Окрему увагу сторони приділили подальшому посиленню енергетичних санкцій проти РФ.

Президент України закликав запровадити цінові обмеження на російський газ на додачу до цінових обмежень на нафту, а також обмежити постачання російського скрапленого газу до країн ЄС у межах наступного санкційного пакету.

Сімсон прибула до Києва у вівторок після ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України і заявила про необхідність збільшення підтримки українського енергосектору.

Нагадаємо, близько 30% енергетичної інфраструктури України було уражено російськими ракетами 10-11 жовтня. Після цього РФ ще кілька разів масовано атакувала енергетику Україну, востаннє – зранку 31 жовтня.

Теми: ЗеленськийЄвропаенергетикавійна
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