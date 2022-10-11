Росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України

Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами, заявив у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко.

Джерело: Герман Галущенко в інтерв'ю CNN

Деталі: За словами міністра, "вперше з початку війни" Росія "драматично націлилася" на енергетичну інфраструктуру.

Реклама:

Галущенко сказав, що однією з причин є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".

Він додав, що Україна намагається "швидко відновити постачання з інших джерел".

Відповідаючи на запитання, чи буде Україна отримувати додаткову енергію з Європи, Галущенко сказав, що це "один із варіантів, що розглядаються".

ВІДЕО ДНЯ

Міністр зазначив, що українська енергетична система "все ще стабільна", але закликав партнерів надати "системи захисту з повітря, які дійсно могли б допомогти нам захистити нашу інфраструктуру".

Пряма мова: "Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм начхати на будь-які міжнародні угоди чи конвенції".

Передісторія: