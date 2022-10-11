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Росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України

Олена РощінаВівторок, 11 жовтня 2022, 22:35
Герман Галущенко, фото з його Facebook

Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами, заявив у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко.    

Джерело: Герман Галущенко в інтерв'ю CNN

Деталі: За словами міністра, "вперше з початку війни" Росія "драматично націлилася" на енергетичну інфраструктуру.  

Галущенко сказав, що однією з причин є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".

Він додав, що Україна намагається "швидко відновити постачання з інших джерел".

Відповідаючи на запитання, чи буде Україна отримувати додаткову енергію з Європи, Галущенко сказав, що це "один із варіантів, що розглядаються". 

Міністр зазначив, що українська енергетична система "все ще стабільна", але закликав партнерів надати "системи захисту з повітря, які дійсно могли б допомогти нам захистити нашу інфраструктуру".   

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Пряма мова: "Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм начхати на будь-які міжнародні угоди чи конвенції". 

Передісторія:

  • 10-11 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, а саме енергетики, у столиці та різних областях України. Українська влада закликала людей по всій країні "обмежити" використання енергії. 
  • Міністерство оборони Росії визнало, що об'єктами атак є не лише українські військові, а й цивільні енергетичні об'єкти.
  • Президент РФ Владимир Путін натякнув, що це помста за вибух на Кримському (Керченському) мосту, в якому російська влада звинувачує українські спецслужби.

Теми: Росіявійнаенергетикаелектроенергія
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