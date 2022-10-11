Росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України
Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами, заявив у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко.
Джерело: Герман Галущенко в інтерв'ю CNN
Деталі: За словами міністра, "вперше з початку війни" Росія "драматично націлилася" на енергетичну інфраструктуру.
Галущенко сказав, що однією з причин є те, що експорт української електроенергії до Європи "допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі".
Він додав, що Україна намагається "швидко відновити постачання з інших джерел".
Відповідаючи на запитання, чи буде Україна отримувати додаткову енергію з Європи, Галущенко сказав, що це "один із варіантів, що розглядаються".
Міністр зазначив, що українська енергетична система "все ще стабільна", але закликав партнерів надати "системи захисту з повітря, які дійсно могли б допомогти нам захистити нашу інфраструктуру".
Пряма мова: "Ми посилаємо цей меседж нашим партнерам: нам потрібно захистити небо. Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм начхати на будь-які міжнародні угоди чи конвенції".
Передісторія:
- 10-11 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, а саме енергетики, у столиці та різних областях України. Українська влада закликала людей по всій країні "обмежити" використання енергії.
- Міністерство оборони Росії визнало, що об'єктами атак є не лише українські військові, а й цивільні енергетичні об'єкти.
- Президент РФ Владимир Путін натякнув, що це помста за вибух на Кримському (Керченському) мосту, в якому російська влада звинувачує українські спецслужби.