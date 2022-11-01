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Голова Київської ОВА не виключає, що світла не буде тижнями

Олена РощінаВівторок, 1 листопада 2022, 19:33
Голова Київської ОВА не виключає, що світла не буде тижнями
Олексій Кулеба, фото Олександра Хоменка, hromadske

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба не виключає повного відключення електроенергії та опалення у випадку подальших влучань російської армії в об'єкти енергетичної інфраструктури. 

Джерело: Олексій Кулеба в інтерв’ю hromadske

Пряма мова: "Після 10 жовтня ситуація серйозно змінилася, російська армія почала цілеспрямовано руйнувати нашу енергетичну інфраструктуру, яка є критичною. Ми розуміємо, що Київщина знову стає форпостом міста Києва. Б’ють сюди безпосередньо для того, щоб світла не було в самому Києві. 

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Ми, як обласна військова адміністрація, готуємося до будь-якого розвитку подій, зокрема й найскладнішого. Люди також повинні готуватися і розуміти, що в них мають бути запаси їжі та води. Мають бути заряджені мобільні телефони".

Деталі: На запитання, чи може статися повне відключення електроенергії, Кулеба відповів ствердно: "Так, якщо будуть продовжуватися ракетні обстріли нашої енергетичної інфраструктури й ми не зможемо зберегти її завдяки ППО".

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"Якщо будуть пошкодження, які ми зможемо відновити за два тижні, то це свідчитиме про те, що нам два тижні потрібно протриматись. Якщо будуть інші пошкодження, то процес ремонту може зайняти й більше часу або, навпаки, менше", – пояснив голова ОВА. 

Він констатував, що важко передбачити умови ураження. 

"Тобто є реальна загроза, що ми на термін до двох тижнів можемо опинитися без світла. І ми вже готуємося до цього", – уточнив Кулеба.

Він також визнав, що "ракетні обстріли енергетичної інфраструктури можуть призвести до того, що не буде опалення".

"Для такого випадку в Київській області є 750 стаціонарних пунктів обігріву. Ці пункти обладнані відповідними генераторами, там є їжа, певні запаси води. Тобто це укриття, які дадуть змогу бути в теплі й безпеці. У ДСНС є також інфраструктура мобільних пунктів обігріву", – сказав Кулеба. 

На запитання, чи може скластися ситуація, коли людям і три місяці доведеться сидіти без світла, голова Київської ОВА відповів: "Ми зможемо про це говорити, коли будемо розуміти, що конкретно відбулося". 

Після обстрілів 31 жовтня у Київській області 400 тисяч абонентів залишилися без світла. Відбулося аварійне відключення. За словами Кулеби, зараз у різних громадах уже мають відбуватися планові відключення за годинами, терміни мають бути приблизно однакові.

Голова ОВА також сказав, що не чув про брак ремонтного обладнання на станціях. 

"Якщо говорити про трансформатори, то їх можна зробити і в Україні. Є певне технологічне обладнання, на яке нам доведеться чекати три місяці або навіть більше. Але це не означає, що його немає взагалі. Нічого незмінного немає", – сказав Кулеба. 

Передісторія:

  • Росія з 10 жовтня здійснила низку масованих атак на енергетичні об'єкти України, зокрема Київської області.  
  • 1 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в України є і будуть резерви, аби відновлювати зруйновану інфраструктуру, але закликав українців вже зараз почати підготовку до складної зими та запастися необхідними речами.
  • Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у випадку надзвичайних ситуацій взимку у столиці розгорнуть близько 1000 пунктів обігріву для мешканців міста.

Теми: електроенергіяенергетикавійнаКиївська область
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