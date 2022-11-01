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У разі найгіршого варіанту у Києві розгорнуть 1000 пунктів обігріву - Кличко

Олександр ШумілінВівторок, 1 листопада 2022, 19:20
Фото: КМДА

У випадку надзвичайних ситуацій взимку у Києві готуються розгорнути близько 1000 пунктів обігріву для мешканців міста.

Джерело: повідомлення мера Києва Віталія Кличка

Деталі: Кличко повідомив, що розглядаються різні сценарії розвитку подій і найгірший – "коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання".

Пряма мова: "На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо. Закупили електрогенератори, зробили запаси води та всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей. У них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу".

Що цьому передувало:

  • У вівторок президент Володимир Зеленський повідомив, що через енергетичний тероризм з боку Росії пошкоджено вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
  • Ввечері компанія ДТЕК Київські електромережі оновила графіки стабілізаційних відключень електроенергії у Києві: у компанії пояснили, що світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин.
  • У Харкові по всьому місту розмістять цілодобові пункти обігріву з можливістю отримати гарячу їжу, воду та ліки, вони матимуть автономне джерело електроживлення.

Теми: Віталій Кличкоелектроенергіятеплокомуненерго
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