У разі найгіршого варіанту у Києві розгорнуть 1000 пунктів обігріву - Кличко
Вівторок, 1 листопада 2022, 18:20
У випадку надзвичайних ситуацій взимку у Києві готуються розгорнути близько 1000 пунктів обігріву для мешканців міста.
Джерело: повідомлення мера Києва Віталія Кличка
Деталі: Кличко повідомив, що розглядаються різні сценарії розвитку подій і найгірший – "коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання".
Реклама:
Пряма мова: "На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо. Закупили електрогенератори, зробили запаси води та всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей. У них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу".
Що цьому передувало:
- У вівторок президент Володимир Зеленський повідомив, що через енергетичний тероризм з боку Росії пошкоджено вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
- Ввечері компанія ДТЕК Київські електромережі оновила графіки стабілізаційних відключень електроенергії у Києві: у компанії пояснили, що світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин.
- У Харкові по всьому місту розмістять цілодобові пункти обігріву з можливістю отримати гарячу їжу, воду та ліки, вони матимуть автономне джерело електроживлення.
ВІДЕО ДНЯ