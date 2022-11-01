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Зеленський: Ставка росіян на зиму - прозора для всіх, і це виклик усій Європі

Вівторок, 1 листопада 2022, 22:52
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський упевнений, що російський "енерготерор" це виклик не лише Україні, але й об’єднаній Європі.  

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Ставка терористів на зиму – абсолютно прозора для всіх, і цей виклик має розглядатися саме як виклик усій Європі. Будь-які зимові труднощі Москва подаватиме у своїй пропаганді як нібито доказ неспроможності об’єднаної Європи. Тож разом маємо довести терористам, що неспроможність – це слово про них, а не про Європу".

"Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя. Вони не рахуються з видатками на енерготерор. Якщо поглянути на ціну лише вчорашнього російського удару, то застосовані ракети і дрони коштували Росії еквівалент понад двох 2 млн 300 тисяч середніх російських пенсій за віком. І це один удар".

Деталі: Зеленський додав, що надії РФ на зиму не справдяться.

Передісторія:

  • Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба не виключає повного відключення електроенергії та опалення у випадку подальших влучань російської армії в об'єкти енергетичної інфраструктури.

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Теми: ЗеленськийРосія
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